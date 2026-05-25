ANM activa nueva era de trazabilidad minera en Colombia y MinTrace será el operador tecnológico

Tunja

La minería colombiana entra en una nueva etapa de transformación digital y fortalecimiento de la legalidad. La Agencia Nacional de Minería (ANM) presentó oficialmente la estrategia “Trazabilidad de Minerales: la ruta legal del subsuelo a la comercialización”, una iniciativa que busca garantizar mayor control, transparencia y seguimiento a toda la cadena de suministro minera del país.

La puesta en marcha del Sistema de Trazabilidad Minera (STM) inició su fase de transición el pasado 19 de mayo, periodo durante el cual las empresas del sector podrán adecuar sus procesos operativos, tecnológicos y documentales para cumplir con los nuevos requisitos establecidos por la autoridad minera. La implementación será obligatoria en todo el territorio nacional a partir del 19 de noviembre de 2026.

Como parte de este proceso, la plataforma tecnológica MinTrace se posiciona como uno de los principales instrumentos para facilitar la adopción del sistema. Desarrollada por la empresa colombiana CUANTICO, la herramienta cuenta con habilitación oficial otorgada por la ANM para operar como Operador Tecnológico de Trazabilidad de Minerales en Colombia.

La plataforma fue diseñada para registrar y gestionar operaciones relacionadas con la compra, transformación, comercialización y exportación de minerales como oro, carbón, coque, esmeraldas, calizas, arcillas y materiales de construcción, entre otros. Además, incorpora capacidades de integración con entidades financieras, sistemas de gestión documental, plataformas contables y herramientas de inteligencia de negocios.

Según Daniel Medina, CEO de CUANTICO, la apuesta busca modernizar las cadenas de suministro de sectores estratégicos para la economía nacional.

“Estamos modernizando las cadenas de suministro de sectores estratégicos para la economía colombiana. MinTrace nace con la visión de convertirse en la infraestructura digital que conecte al sector minero con la ANM, el sistema financiero y los ERP de las empresas, permitiendo operaciones más transparentes, eficientes y competitivas. Apoyados en inteligencia artificial, queremos ayudar a construir un sector más productivo y un país más competitivo”, afirmó.

Gracias a su integración tecnológica con la Agencia Nacional de Minería, MinTrace permitirá a comercializadores, titulares mineros, plantas de beneficio y operaciones de pequeña, mediana y gran minería avanzar en la implementación de la trazabilidad con mayores niveles de eficiencia operativa, control documental y cumplimiento regulatorio.

Como incentivo para acelerar la adopción del sistema durante la etapa de transición, la compañía anunció además el lanzamiento del “Plan Pionero”, una iniciativa orientada a acompañar a las primeras empresas que implementen el modelo de trazabilidad minera.

Durante la presentación de la estrategia, la presidenta de la ANM, Lina Beatriz Franco, destacó el impacto que tendrá esta herramienta para fortalecer la minería legal y proteger a quienes cumplen con la normatividad vigente.

“La trazabilidad no viene a castigar a los que lo hacen bien, viene a protegerlos. Este no es un sistema administrativo, es una decisión de país”, señaló la funcionaria.

Con la entrada en operación del Sistema de Trazabilidad Minera, Colombia busca consolidar un modelo de gestión basado en mayores estándares de legalidad, control y seguimiento de los minerales desde su extracción hasta su comercialización. La iniciativa también representa un paso significativo hacia la transformación digital de uno de los sectores más relevantes para la economía nacional.

¿Qué es MinTrace?

MinTrace es una plataforma tecnológica colombiana desarrollada por CUANTICO para operar conforme a los lineamientos del Sistema de Trazabilidad de Minerales (STM). Desde el 17 de diciembre de 2025 cuenta con habilitación oficial de la Agencia Nacional de Minería para actuar como Operador Tecnológico de Trazabilidad de Minerales, permitiendo el registro y reporte de operaciones mineras dentro del esquema de control y seguimiento establecido por la entidad.

Con esta herramienta, el sector minero colombiano dispone de una infraestructura tecnológica que busca facilitar el cumplimiento normativo, fortalecer la transparencia en las operaciones y contribuir a la competitividad de la industria en los mercados nacionales e internacionales.