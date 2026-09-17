Gobierno de Venezuela desbloquea portales informativos luego de 10 años de censura

Al menos nueve portales informativos nacionales e internacionales, de un total de 62 al menos que registran diversas organizaciones no gubernamentales, fueron desbloqueados entre la noche del miércoles, 16 de septiembre, y la mañana de este jueves, 17 de septiembre, por parte del gobierno venezolano luego de más de 10 años censuradas.

A través de un comunicado, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) confirmó “el restablecimiento formal del acceso a diversas plataformas y medios de comunicación digitales nacionales e internacionales”.

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“A partir de esta fecha, las empresas proveedoras de servicios de Internet (PSI) que operan en el territorio nacional han recibido la notificación técnica para la habilitación en sus infraestructuras del dominio de varios portales informativos. Esta medida garantiza nuevamente la disponibilidad directa de dichos espacios informativos dentro de las redes de telecomunicaciones del país”, se lee en el texto que constituye la confirmación, por primera vez, por parte del gobierno, de estas decisiones que afectaron el derecho a la información de los venezolanos durante años y que no solo se limitan a portales digitales sino también a señales de canales en televisión abierta y por suscripción.

El bloqueo que pesa sobre 200 dominios, de acuerdo a la organización Ve sin filtro, se da justo unas horas antes del inicio del segundo ciclo de negociaciones entre el gobierno de Delcy Rodríguez y una parte de la oposición representada en la Asamblea Nacional de 2015 (AN2015), reconocida por Estados Unidos y que controla los activos del país en el exterior.

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En esta nueva jornada, la delegación opositora encabezada por Dinorah Figuera había adelantado que se discutirán las garantías políticas y también se pondría sobre la mesa la solicitud de medidas orientadas a la recuperación de la libertad de expresión.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa indicó que, “el levantamiento de los bloqueos a los medios digitales es un avance en la restitución de garantías para el ejercicio de la libertad de expresión. El proceso debe alcanzar al 100 % de las páginas afectadas durante años por este tipo de censura”.

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Listado oficial de las páginas desbloqueadas:

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