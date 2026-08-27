Dueños de busetas del transporte público de Ibagué amenazan con ir a cese de actividades

Ibagué

Por medio de un documento firmado por los propietarios de busetas adscritas a las siete empresas que tienen la operación del servicio de transporte público en Ibagué advierten de una crisis estructural del sistema.

En la carta dirigida a la alcaldesa, Johana Aranda, el secretario de Movilidad, Camilo Martínez y la gerente del Sistema Estratégico de Transporte Público Rocío Lozano, hacen una serie de requerimientos a la administración municipal para mejorar la situación financiera de los prestadores de este servicio.

En total son 5 puntos los planteados, entre ellos que la Alcaldía de Ibagué otorgue un subsidio económico transitorio de salvamento a la operación a favor de los transportadores del servicio publico para mitigar el impacto del alza de los combustibles e insumos para poder garantizar la continuidad del servicio.

Uno de los puntos que va a generar polémica en la ciudad, es en el que se le pregunta a la Alcaldía si está abierta la posibilidad de imponer un pico y placa para motocicletas o la prohibición de parrillero para garantizar la seguridad.

También se pide se diseñe y ejecute de manera inmediata un plan integral de control permanente y erradicación del transporte informal, coordinado por la Secretaría de Movilidad para garantizar la demanda a favor del transporte legal habilitado debido a que sea reducido en un 40% la demanda.

Por otra parte, plantean que se implemente un fondo de chatarrización y compensación económica destinado al reconocimiento del pago de los vehículos legalmente habilitados.

Además, ponen sobre la mesa que la administración municipal presente ante el Concejo un proyecto de acuerdo que cree y reglamente un fondo de estabilización de la tarifa del transporte público.

Finalmente, aseguran que de no encontrar una respuesta efectiva por parte de la Alcaldía de Ibagué, los propietarios se verán en la necesidad de considerar una suspensión de la prestación del servicio en la ciudad.