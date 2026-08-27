Galería: así fue la ceremonia de reconocimiento de nueva cúpula Militar y de Policía

El presidente Abelardo De La Espriella encabezó este miércoles 26 de agosto el acto de presentación y reconocimiento de la nueva cúpula de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, con el que comenzó oficialmente la gestión de los oficiales que estarán al frente de la estrategia de seguridad y defensa de su Gobierno.

La ceremonia se realizó en el campo de paradas ‘Batalla de Boyacá’ de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, en Bogotá, con la participación de 360 integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía. Durante el evento también fue presentado y reconocido el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López.

La nueva línea de mando quedó encabezada por el mayor general Erik Rodríguez Aparicio, como comandante general de las Fuerzas Militares, y el mayor general Carlos Enrique Carrasquilla Gómez, como jefe de Estado Mayor Conjunto del Comando General.

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En las Fuerzas, el mayor general José Bertulfo Soto Sánchez asumió como comandante del Ejército Nacional; el vicealmirante Javier Alfonso Jaimes Pinilla, como comandante de la Armada Nacional; y el mayor general Juan Jaime Martínez Ossa, como comandante de la Fuerza Aérea Colombiana.

Por su parte, el mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña asumió oficialmente la Dirección General de la Policía Nacional, luego de haber sido reintegrado a la institución por orden del presidente De La Espriella.

Durante su intervención, el jefe de Estado marcó la línea que deberán seguir los nuevos comandantes y les hizo tres pedidos: disciplina, honor y resultados. Además, aseguró que las estructuras alzadas en armas serán catalogadas por su administración como grupos terroristas y enfrentadas con la fuerza del Estado.

“Aquí no hay espacio para el diálogo. Esa opción está agotada. Los que quieran abandonar la criminalidad pueden someterse a la justicia por los mecanismos establecidos por la ley”, afirmó De La Espriella.

El presidente señaló además que durante su administración ningún funcionario estará autorizado para establecer comunicaciones con integrantes de esos grupos y aseguró que la política de su Gobierno será combatirlos mediante las operaciones de la Fuerza Pública.

“Un Estado decidido puede imponerse ante el terror”, sostuvo el mandatario durante la ceremonia, al defender la estrategia con la que su Gobierno pretende enfrentar a las organizaciones armadas y recuperar las zonas afectadas por problemas de orden público.

De La Espriella también presentó un balance de los primeros días de operaciones de su administración.

Según las cifras divulgadas por el Gobierno, la Fuerza Pública ha logrado la neutralización de 21 cabecillas y la captura de 530 personas.

En materia de lucha contra el narcotráfico, las autoridades reportan además la incautación de 13 toneladas de cocaína y la destrucción de 83 infraestructuras utilizadas para la producción de estupefacientes.

El mandatario sostuvo que su Gobierno buscará demostrar que es posible enfrentar a las estructuras criminales sin realizar concesiones y reiteró que quienes pretendan abandonar las armas deberán acudir exclusivamente a los mecanismos de sometimiento establecidos en la ley.

Finalmente, De La Espriella entregó un mensaje de respaldo a los integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y aseguró que acompañará a los uniformados durante su Gobierno.

“Soldados y policías de la Patria (...) voy a estar con ustedes apoyándolos, animándolos y respaldándolos. Tienen en este Presidente a un aliado. Estaré frente a ustedes y seré el primero en salir en defensa de su honor cuando pretendan mancillarlo a través de montajes, trampas, persecuciones y falsos procesos”, concluyó.