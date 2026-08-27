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27 ago 2026 Actualizado 17:36

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Cúcuta

Nuevo Comandante de la Policía en Norte de Santander

Coronel Carlos Angarita Antolínez será el nuevo oficial para la región

Coronel Carlos Angarita / Foto Voz del Sinaruco

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Norte de Santander

Dentro de los cambios adelantados en las últimas horas por la Dirección de la Policía Nacional también esta la designación del nuevo comandante para el departamento.

Ha trascendido que para esta región fue designado el coronel Carlos Angarita Antolínez quien llegará en reemplazo del coronel Jorge Bernal.

El alto oficial llegará a esta zona del país con cambio de gobierno y con instrucciones precisas frente a la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y los grupos irregulares.

El más reciente cargo del coronel Antolínez fue la comandancia del departamento del Arauca, de donde fue retirado.

Sobre el futuro del actual comandante la Dirección Nacional de la Policía no ha tomado una decisión, si ubicarlo en un área especifica o si decide enviarlo en comisión al exterior.

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