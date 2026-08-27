Cuatro pacientes de Coosalud en Cúcuta estarían en riesgo de muerte por falta de traslados

Cúcuta.

Cuatro pacientes afiliados a Coosalud estarían en riesgo de muerte en el Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta, debido a que requieren servicios especializados que la institución no tiene habilitados y, según denuncian los sindicatos, la EPS no ha logrado garantizar su traslado.

La alerta fue hecha por Aristídes Hernández, presidente de Asintrasalud Norte, quien aseguró a Caracol Radio que actualmente 14 pacientes de Coosalud permanecen en el Hospital a la espera de ser remitidos, algunos desde hace varios meses.

“Tenemos pacientes tanto en Clínica Médico Quirúrgica como en el Hospital Universitario que tienen ya hasta cuatro meses esperando un traslado”, afirmó Hernández.

El dirigente explicó que uno de los casos más delicados corresponde a un paciente que requiere una intervención coronaria.

Sin embargo, el hospital no cuenta con una UCI coronaria habilitada para realizar este procedimiento y, de acuerdo con la denuncia, Coosalud tampoco habría conseguido un prestador que pueda recibirlo.

“Hay un paciente que necesitaba una intervención coronaria, el hospital no tiene UCI coronaria, no tiene este servicio habilitado. Por lo tanto, no se le puede prestar allí, pero tampoco Coosalud lo contrata con ningún proveedor que sí lo pueda hacer y no lo recibe en ningún lado”, señaló.

Hernández advirtió que este paciente hace parte de un grupo de cuatro usuarios que, según su reporte, se encuentran en riesgo de muerte por la demora en acceder a los servicios que necesitan.

“Ese paciente es uno de los que está en riesgo inminente de muerte y así cuatro más. Pero no descartamos que de los 14 que tenemos estos pacientes empiecen a agravarse mucho más día a día”, sostuvo.

La preocupación también está relacionada con la falta de disponibilidad de unidades de cuidados intensivos para los afiliados de esta EPS.

Según el presidente de Asintrasalud Norte, las instituciones estarían encontrando dificultades para recibir a estos pacientes.

“Ninguna UCI en el país está recibiendo pacientes de Coosalud”, afirmó.

De acuerdo con Hernández, la permanencia prolongada de estos usuarios en el hospital ha sido posible gracias a la existencia de la Unidad de Cuidados Intermedios, que permite mantenerlos bajo vigilancia mientras se define una alternativa para su atención.

“Si no fuera porque el Hospital Universitario tiene un servicio que se llama UCIM, que prácticamente es como una UCI intermedia, pero no con todas las comodidades y los equipos, yo pienso que ya hubiesen habido muchos más muertos”, manifestó.

La alerta se conoce cuando está próximo a cumplirse el plazo de dos meses que había dado el Hospital Universitario Erasmo Meoz para que las EPS con mayores deudas normalizaran sus pagos.

Hernández advirtió que, si no llegan recursos, la situación podría comprometer la operación de la institución y de otros prestadores del departamento.

El dirigente pidió al Gobierno Nacional intervenir de manera urgente y articular acciones con el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud para garantizar recursos y, principalmente, la atención de los pacientes.

“Aquí le toca al Gobierno Nacional que se siente ya bien la ministra, la superintendente y revisen estos temas y empiecen a articular acciones que den una fluidez de recurso para los prestadores”, concluyó Hernández.