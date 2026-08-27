Ministro de Agricultura se comprometió con soluciones para los arroceros del Tolima

Tolima

El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond, sostuvo su primera reunión con delegados del sector arrocero del Tolima. El encuentro se realizó en El Espinal, donde los arroceros le expusieron al jefe de la cartera de Agricultura sus principales preocupaciones para el gremio.

Según el ministro, la reunión sirvió para construir una agenda que permita planificar de mejor manera los procesos de producción de los arroceros y evitar la sobreoferta que tanto ha perjudicado los precios del cereal en el mercado.

“Que nos pongamos de acuerdo qué producir, cuándo producir, cómo producir y dónde producir para que después no tengamos problemas de sobreoferta y así los precios se mantengan justos para el productor. Al final del día son ellos los que corren el mayor riesgo para la cadena, casi seis meses a cielo abierto, y ese riesgo no es igual para el que transforma ni comercializa”, señaló Dangond.

Asimismo, el alto funcionario se comprometió a expedir un decreto para disminuir las tarifas por el uso de agua para los arroceros, lo que representa cerca de un 20 % de los costos de la cadena productiva. Además, anunció soluciones en materia de crédito, almacenamiento, seguros y lucha contra el arroz de contrabando proveniente de otros países.

“Se impulsará, desde la cartera agropecuaria, tasas de interés más justas, créditos a 5 y 10 años, y un Incentivo de Capitalización Rural (ICR) que puede llegar a cubrir hasta el 40 % en sistemas de riego para el pequeño productor”, informó el Ministerio.

Llamado a la solidaridad

Durante su visita al Tolima, Dangond también recorrió predios afectados por los incendios forestales e hizo un llamado contundente a los gremios ganaderos para que acompañen en territorio a los productores afectados por los incendios y el fenómeno de El Niño.

“No podemos tener gremios fuertes en el recaudo y ausentes en la crisis. El Gobierno ya activó crédito y reestructuración de cartera. Ahora esperamos que los gremios también pongan recursos, asistencia y soluciones al servicio de sus afiliados”, afirmó.

El ministro invitó particularmente a los directivos de los gremios ganaderos y frutícolas a dejar los escritorios y acompañar a los productores afectados, aportar recursos, asistencia técnica y soluciones concretas.

“El Gobierno está poniendo recursos, crédito y capacidad institucional. Esperamos que los gremios hagan lo propio. La solidaridad no puede quedarse en discursos: tiene que convertirse en acciones”, sentenció.