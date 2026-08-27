Economía, urbanismo, seguridad e infraestructura los grandes retos que tiene Ibagué

Ibagué

El pasado martes 25 de agosto se cumplió la primera jornada de los Retos de Ciudad, una estrategia de Prisa Media y su marcas Caracol Radio, Tropicana y Bésame que tiene como objetivo hablar del presente y futuro de Ibagué.

En la primera jornada que se desarrolló en el Complejo Comercial, Empresarial y Hotelero Acqua Power Center, se logró un espacio de conversación enfocado en el sector público, gremios, el desarrollo económico, la opinión de los comerciantes y la ciudadanía.

En una de las mesas de conversación participó la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, quien resaltó esta estrategia de ciudad y contó cómo desde la administración municipal se ha trabajado en la disminución del desempleo a través de la gestión de inversión, apoyo a proyectos productivos, la internacionalización de productos como el café entre otros. Además, resaltó la inversión en la recuperación de la malla vial y el inicio de la construcción de calle 103. También reveló que en los próximos días se presentará una nueva estrategia de seguridad para combatir la delincuencia.

Al igual hizo parte de esta mesa de trabajo la secretaria de Desarrollo Económico, Naydú Romero, quien contó la estrategia de incentivos tributarios para atraer inversión y explicó como se está apoyando a sectores productivos entre ellos el sector textil confección.

También durante la jornada se abordó la necesidad de que Ibagué siga creciendo de una manera ordenada, en el panel participaron el arquitecto urbanista, Javier Humberto Arbeláez, el concejal William Rosas y el geólogo Jonatan Ortiz, los tres coincidieron que se debe fortalecer el control urbano para que se cumplan las normas que establece la ley, además que se requieren obras que permitan mejorar la movilidad, uno de los problemas que comienza a afrontar la ciudad por el crecimiento.

Una de las premisas de la estrategia Retos de Ciudad, es escuchar a la comunidad, por lo que pasaron por los micrófonos de Caracol Radio Tropicana y Bésame los ediles Germán Celis de la comuna 5 y Manuela Correa de la comuna 2, los dos contaron los retos que se tienen en los barrios de Ibagué y estuvieron de acuerdo que uno de los puntos a fortalecer por parte de la Alcaldía es la seguridad que se ha visto deteriorada.

Finalmente, empresarios, comerciantes y directivos gremiales reafirmaron que estrategias como las lideradas por Prisa Media en la región, aportan al desarrollo económico y a la consolidación de la ciudad que todos queremos.