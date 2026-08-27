Familiares de mujer secuestrada en el Catatumbo claman por su liberación

Norte de Santander.

Quince días han pasado desde el secuestro de Marta Liliana Granados, una mujer de 38 años y madre de cinco hijos, retenida por hombres armados en zona rural de Sardinata, en la región del Catatumbo.

Desde entonces, su familia asegura que no ha recibido ninguna información sobre su estado o paradero.

La angustia aumenta con el paso de los días. Ana Jackeline Moncada Granados, hermana de la víctima, habló con Caracol Radio y aseguró que la familia atraviesa una situación de incertidumbre, especialmente por la preocupación que existe por sus cinco hijos.

“Estos 15 días sin ella son días de angustia, de dolor, de desespero, porque nosotros no sabemos nada de ella. Nosotros no sabemos cómo está, por qué, ni nada. Sus hijos la esperan día y noche”, aseguró.

Marta Liliana fue secuestrada en la vereda Matelata, en jurisdicción de Sardinata. De acuerdo con el relato de su hermana, ese día había dejado a sus hijos en el colegio y se había desplazados hasta una finca para preparar alimentos para un trabajador.

Horas después, la familia recibió la noticia de que hombres armados habían llegado al lugar y se la habían llevado.

Desde ese momento no han vuelto a tener comunicación con ella. Su hermana contó que incluso ha intentado desplazarse por diferentes sectores para obtener información que permita establecer dónde se encuentra.

“Yo iba a San Martín, iba allá para Campo Dos, iba a La Selva a preguntar por ella y nada. No se sabe nada”, dijo la mujer.

Para la familia, una de las mayores preocupaciones es que no conocen las condiciones en las que permanece Marta Liliana ni tienen certeza sobre su estado de salud.

Ana Jackeline describió a su hermana como una mujer campesina, trabajadora y dedicada a sus hijos y aseguró que no tenía problemas con otras personas.

“Ella es una madre que solamente ha sabido ser madre, una mujer campesina, trabajadora, que ella, lo único que ella siempre ha hecho fue trabajar”, añadió.

Por eso, desde su familia hace un llamado a quienes la mantienen en su poder para que respeten su vida y permitan su regreso a casa.

“Ella es mi única hermana que tenemos, es mi única hermana. Mi abuela que fue la que nos crió. Nosotros somos huérfanas de mamá y papá”, reveló Granados.

La familia aseguró que ha acudido a la Defensoría del Pueblo en busca de acompañamiento. Sin embargo, hasta ahora no han recibido información concreta que les permita conocer qué ha ocurrido con Marta Liliana.