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27 ago 2026 Actualizado 18:58

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LATAM reabre la ruta Bogotá - Caracas luego del terremoto en el vecino país

Se ofrecerán tres frecuencias semanales. La venta estará disponible desde el 29 de agosto.

Avión de LATAM Airlines con el tren de aterrizaje (Getty Images)

Avión de LATAM Airlines con el tren de aterrizaje (Getty Images) / NurPhoto

Avión de LATAM Airlines con el tren de aterrizaje (Getty Images)
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Luego del doble terremoto que azotó a Venezuela a finales de junio y deja hasta el momento a más de 6 mil personas fallecidas, se empieza a retomar la conectividad aérea con el vecino país.

Recientemente la aerolínea Latam Airlines anunció que reabrirá la ruta Bogotá-Caracas a partir del 4 de septiembre, con tres frecuencias semanales los días lunes, viernes y sábado.

“El reinicio de los vuelos se produce luego de que las autoridades venezolanas informaron la reapertura del Aeropuerto Internacional de Maiquetía a partir del 1 de septiembre, inicialmente con restricciones operacionales. Por esta razón, LATAM comenzará con una operación ajustada a la capacidad disponible y podrá incrementarla progresivamente”, indicó la aerolínea.

Vale la pena resaltar que durante la contingencia, la compañía mantuvo su presencia en el mercado venezolano de pasajeros teniendo a Barcelona como aeropuerto alterno y actualmente también atiende el mercado de carga desde Estados Unidos.

“La reapertura de Bogotá-Caracas permite que los pasajeros en Venezuela accedan, a través de Bogotá, a una de las redes más amplias y robustas de América Latina. Esa capacidad de conectar mercados, destinos y personas es uno de los aportes concretos que LATAM hace a la recuperación de la conectividad internacional del país”, señaló Erika Zarante, CEO de LATAM Airlines Colombia.

La venta de tiquetes estará disponible desde el 29 de agosto a través de todos los canales de la aerolínea y agencias de viajes.

Claudia Camila Vargas

Claudia Camila Vargas

Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...

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