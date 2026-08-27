LATAM reabre la ruta Bogotá - Caracas luego del terremoto en el vecino país

TRANSPORTE

Luego del doble terremoto que azotó a Venezuela a finales de junio y deja hasta el momento a más de 6 mil personas fallecidas, se empieza a retomar la conectividad aérea con el vecino país.

Recientemente la aerolínea Latam Airlines anunció que reabrirá la ruta Bogotá-Caracas a partir del 4 de septiembre, con tres frecuencias semanales los días lunes, viernes y sábado.

“El reinicio de los vuelos se produce luego de que las autoridades venezolanas informaron la reapertura del Aeropuerto Internacional de Maiquetía a partir del 1 de septiembre, inicialmente con restricciones operacionales. Por esta razón, LATAM comenzará con una operación ajustada a la capacidad disponible y podrá incrementarla progresivamente”, indicó la aerolínea.

Vale la pena resaltar que durante la contingencia, la compañía mantuvo su presencia en el mercado venezolano de pasajeros teniendo a Barcelona como aeropuerto alterno y actualmente también atiende el mercado de carga desde Estados Unidos.

“La reapertura de Bogotá-Caracas permite que los pasajeros en Venezuela accedan, a través de Bogotá, a una de las redes más amplias y robustas de América Latina. Esa capacidad de conectar mercados, destinos y personas es uno de los aportes concretos que LATAM hace a la recuperación de la conectividad internacional del país”, señaló Erika Zarante, CEO de LATAM Airlines Colombia.

La venta de tiquetes estará disponible desde el 29 de agosto a través de todos los canales de la aerolínea y agencias de viajes.