Investigan posible secuestro en Nariño de colombiano que sería militar en Francia

Las autoridades investigan el posible secuestro de José Olger Melo Charry, quien, según información preliminar, sería militar en Francia y habría sido retenido junto a una mujer por presuntos integrantes de la estructura Franco Benavides en zona rural de Cumbitara, Nariño.

Melo Charry llegó a Colombia el 5 de agosto y al día siguiente se desplazaba hacia ese municipio cuando ambos fueron interceptados en un retén ilegal ubicado en un puente del sector de Remolino, Bajo Patía.

Según el reporte militar, los hombres armados se habrían percatado de la condición de militar de Melo Charry y posteriormente lo trasladaron hacia el corregimiento de Sidón, en Cumbitara.

Las autoridades tuvieron conocimiento del caso el 12 de agosto, seis días después de la presunta retención. Desde entonces, unidades militares articulan labores con el componente judicial y adelantan tareas de inteligencia con fuentes humanas para establecer el paradero de Melo Charry y esclarecer lo ocurrido.

La información disponible señala preliminarmente a presuntos integrantes de la estructura Franco Benavides como responsables del hecho. Por ahora, las autoridades mantienen el caso bajo verificación y las operaciones para obtener información sobre la ubicación del colombiano continúan en la zona.

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