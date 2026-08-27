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27 ago 2026 Actualizado 11:23

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Cúcuta

Incierta la atención a los pacientes de Coosalud en Norte de Santander

Preocupación por vulneración de derechos fundamentales a los pacientes

Coosalud y Jaime González no responden por sus pacientes en Norte de Santander / Foto: Colprensa.

Coosalud y Jaime González no responden por sus pacientes en Norte de Santander / Foto: Colprensa.

Coosalud y Jaime González no responden por sus pacientes en Norte de Santander / Foto: Colprensa.
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Norte de Santander

Una dramática situación afrontan los pacientes de Coosalud en Norte de Santander que por culpa de la alta deuda que tiene esa EPS con clínicas y hospitales de la región.

La situación más grave se registra en Cúcuta, en el hospital Erasmo Meoz donde en la actualidad se tienen 16 pacientes de Coosalud EPS en proceso activo de referencia hacia instituciones de mayor complejidad.

Trascendió que dentro de este grupo se encuentran pacientes de especial vulnerabilidad, entre ellos niños y adultos mayores, así como pacientes con condiciones clínicas de alto riesgo.

De manera prioritaria, hay pacientes bajo ventilación mecánica, con diagnósticos como trauma craneoencefálico severo, trauma raquimedular, falla cardíaca y falla renal, que requieren manejo en una Unidad de Cuidados Intensivos.

Adicionalmente, se encuentra un paciente con síndrome coronario, pendiente de arteriografía y cateterismo cardíaco.

La situación requiere gestión inmediata por parte de Coosalud EPS para lograr la ubicación efectiva y oportuna de estos pacientes en instituciones con la capacidad resolutiva requerida, especialmente aquellos con mayor riesgo de deterioro clínico y muerte.

Hasta el momento no hay una respuesta de las directivas de Coosalud por lo que esta pasando con la red pública hospitalaria como tampoco para sus usuarios.

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