Incendios han arrasado más de 1.400 hectáreas productivas en el departamento de Nariño

Pasto-Nariño

El departamento de Nariño enfrenta una crítica situación derivada de incendios de cobertura vegetal con grandes afectaciones para el sector agropecuario.

Las consecuencias de las conflagraciones se evidencian en quince municipios con daños en cultivos, animales e infraestructura necesaria para la producción. El balance preliminar entregado por la Secretaría de Agricultura del departamento de cuenta de pérdidas económicas por $15.779 millones.

Según la dependencia, 1.485 hectáreas productivas resultaron afectadas mientras que 699 familias y 1.882 personas tienen comprometidos sus medios de vida, junto con 856 animales afectados. El 79 % de las pérdidas económicas corresponde al componente agrícola.

Las mayores afectaciones se concentran en los Municipios de Ancuya, Linares, Los Andes Sotomayor y La Unión. También se registran daños en Belén, Santacruz de Guachavés, La Cruz, La Florida, Puerres, Policarpa, Samaniego y Taminango, entre otros municipios.

Prinith Jurado, secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural explicó que el impacto alcanza distintas líneas productivas que hacen parte de la economía rural del departamento, entre ellas café, caña panelera, plátano, pastos, maíz, yuca, aguacate y cítricos.

En el componente pecuario se tienen afectaciones en aves, porcinos, cuyes, equinos y bovinos, actividades que representan ingresos y fuentes de alimentación para los hogares campesinos.

A los daños en cultivos y animales se suman pérdidas en infraestructura y elementos indispensables para las labores del campo. Entre ellos se encuentran sistemas de riego, mangueras, tuberías, tanques, equipos de bombeo, corrales, cercas, trapiches, galpones, invernaderos, secaderos de café y equipos de poscosecha, entre otros bienes productivos.

El balance preliminar establece pérdidas por $15.779.135.930. De esta cifra, $12.496.775.930 corresponden al componente agrícola; $870.360.000, al pecuario; 900 millones de dólares, una infraestructura de riego; y $1,512 millones, a otros bienes productivos y agroindustriales.

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La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural continúa con la consolidación y verificación de la información remitida por los municipios. Las cifras podrían variar a medida que se incorporen nuevos datos con los reportes allegados desde distintas subregiones.

Ante el incremento de los incendios de cobertura vegetal, las autoridades reiteran el llamado a prevenir cualquier práctica que pueda generar nuevos focos de fuego.

Además, de acuerdo con la Resolución 1070 del 21 de agosto de 2026, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se encuentran suspendidas temporalmente las quemas abiertas controladas en áreas rurales de todo el país, como medida ante el aumento del riesgo de incendios de cobertura vegetal asociado a las condiciones climáticas actuales.