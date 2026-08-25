No paran los incendios en Nariño

Ancuya-Nariño

Un incendio de cobertura vegetal de gran magnitud se registra en las Veredas El Limonar y El Rosario, en el Municipio de Ancuya, en la zona la presencia de cultivos de caña ha aumentado la carga de combustible dificultando el control de las llamas. Ante esta situación, se activó la respuesta de organismos de socorro de diferentes municipios para avanzar en su control y protección de las viviendas cercanas.

A través de la Dirección Administrativa de Gestión de Riesgo de Desastres (DAGRD) y la Delegación Departamental de Bomberos se coordinó el desplazamiento de tres unidades de Bomberos de Consacá y seis de Guaitarilla, que ya se encuentran en la zona. También fueron movilizadas desde Pasto seis unidades de Bomberos, un vehículo cisterna y una motobomba, además de 7 unidades de la Defensa Civil Colombiana.

Más información Grupos ilegales estarían afectando la atención de incendios en Nariño

El Director Administrativo de Gestión del Riesgo de Nariño, Gabriel Ocaña, explicó que se mantiene especial atención sobre las viviendas ubicadas cerca de los puntos afectados y que la Alcaldía de Ancuya evalúa las condiciones del sector para determinar si es necesaria una evacuación preventiva. El objetivo inmediato es contener el avance de las llamas y proteger a las familias y sus viviendas.

De manera adicional, se estableció comunicación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para solicitar apoyo aéreo, en caso de que la emergencia lo requiera. Mientras se evalúa esta posibilidad, la respuesta se concentra en el trabajo terrestre, considerado prioritario para este tipo de incendios de montaña.