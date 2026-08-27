Un hombre murió tras un intento de robo de una cadena de oro en Kennedy, Bogotá

Colombia

Un hombre, de aproximadamente 36 años y cuya identidad aún no ha sido establecida, murió este jueves en el barrio Nueva Marsella, en la localidad de Kennedy, luego de recibir varios impactos de bala durante un presunto intento de hurto.

El hecho ocurrió hacia las 10:00 de la mañana, en inmediaciones de la calle 5C con carrera 69F. De acuerdo con las primeras versiones, el hombre habría llegado al sector y, mediante la intimidación con un arma de fuego, habría despojado a una persona de una cadena de oro.

Según la información preliminar, después de apoderarse de la cadena, el presunto responsable habría intentado retirarse del lugar. En ese momento, la persona que habría sido víctima del hurto reaccionó con un arma de fuego y realizó varios disparos.

El hombre resultó herido y murió en el sitio. En la escena fue encontrado un revólver y también fue recuperada la cadena de oro que habría sido objeto del hurto.

Investigación en curso

Tras los disparos, habitantes del sector dieron aviso a las autoridades. Unidades de la Policía y de criminalística llegaron al lugar para acordonar la zona, realizar la inspección de la escena y efectuar el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades adelantan la recopilación de testimonios y la revisión de las cámaras de seguridad del sector con el propósito de establecer la secuencia de los hechos.

Por ahora, las circunstancias en las que se produjo el disparo son materia de investigación. Las autoridades deberán determinar si la reacción de la persona que efectuó los disparos se enmarca jurídicamente dentro de la legítima defensa.