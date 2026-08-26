Ejército evitó extracción de 6.000 gramos de oro para las disidencias de las Farc en el Tolima

Tolima

En la vereda Aguayo, del municipio de Chaparral, en el sur del Tolima, funcionaba un complejo de minería ilegal compuesto por dos unidades que, al parecer, financiaban a la comisión Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc.

Hasta la zona llegaron, en horas de la noche, tropas de la Sexta Brigada del Ejército Nacional para detener las actividades ilícitas, que generaban graves afectaciones al ecosistema de la zona.

En el lugar fueron destruidas o quemadas las unidades conformadas por dos retroexcavadoras Komatsu, dos motores Cummins, una clasificadora metálica y 300 galones de ACPM.

“Con esta operación se propinó un contundente golpe a las finanzas criminales del Bloque Central Comandante Isaías Pardo, Comisión Gerónimo Galeano, con una afectación directa de 1.200 millones en maquinaria. Asimismo, se evitó la extracción aproximada de 6.000 gramos de oro, avaluados en 2.513.742.000”, señaló el coronel Arnold Pérez, comandante de la Sexta Brigada.

En la zona se identificó una avanzada degradación de la capa vegetal, remoción indiscriminada del subsuelo y contaminación de las fuentes hídricas en los sectores de las veredas San Diego y Aguayo.

“La Sexta Brigada continuará desarrollando operaciones de estabilidad que permitan contrarrestar los factores de inestabilidad, así como proteger el medio ambiente y los recursos naturales en el sur del Tolima”, enfatizó el coronel.

La comisión Gerónimo Galeano es señalada de recientes atentados contra la fuerza pública en el sur del Tolima, que han dejado dos policías muertos, soldados heridos y buses de transporte intermunicipal quemados.