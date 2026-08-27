Catedral de Sal de Zipaquirá abre inscripciones para el Trail Running de Colores 2026

El próximo 18 de octubre la Catedral de Sal de Zipaquirá realizará este evento deportivo que en su segunda versión espera a más de 3.000 corredores, carrera que pasará 180 metros bajo tierra y por el bosque del Parque de la Sal.

Puede leer: ¿Qué vías estarán cerradas por Ciclovía Nocturna este jueves 27 de agosto en Bogotá? Lista completa

“Esta carrera ofrecerá a los participantes un trayecto que recorrerá senderos del Parque de la Sal y atravesará la emblemática Catedral de Sal, permitiendo correr 180 metros bajo tierra en uno de los escenarios turísticos y arquitectónicos más impresionantes del país, por supuesto, este recorrido se podrá hacer en familia porque es un espacio en el que la diversión será lo primordial”, dijo Yenny Páez Sabogal, gerente de la Catedral de Sal, quien a su vez recordó que los cupos son limitados.

Además de la competencia deportiva, los asistentes podrán disfrutar de un show de música en vivo, DJ invitado.

¿Cómo inscribirse?

Las inscripciones tienen un valor de $75.000 pesos colombianos y podrán realizarse a través de www.catedraldesal.gov.co. Los organizadores informan que los cupos son limitados, por lo que invitan a los interesados a asegurar su participación con anticipación, cada persona solo podrá hacer un pago por transacción, pero si una persona paga más de un cupo, deberá repetir el proceso y en la sección de información del participante colocar los datos de cada corredor.

A este evento deportivo podrán inscribirse adultos, y niños mayores de 14 años, quienes deberán correr en compañía de un adulto responsable.