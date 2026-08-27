Bogotá pide reportar de inmediato una desaparición: no hay que esperar 72 horas para llamar al 123

476 personas han desaparecido en Bogotá entre enero y marzo, denuncian desde el Concejo / Douglas Sacha

Colombia

En Bogotá, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar de inmediato cualquier sospecha de desaparición y aclararon que no es necesario esperar 72 horas para activar la búsqueda.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, las primeras tres horas pueden ser determinantes para adelantar una búsqueda efectiva. Por esta razón, ante cualquier situación en la que se desconozca el paradero de una persona y exista preocupación por su integridad, se debe comunicar el caso a la Línea 123.

La alerta activa un protocolo institucional que permite verificar la información disponible y coordinar acciones para tratar de establecer el paradero de la persona.

¿Qué ocurre después de reportar una desaparición?

Desde que se recibe una alerta por una posible desaparición, el equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) de la Secretaría Distrital de Seguridad acompaña a los familiares, brinda orientación sobre la ruta institucional y articula las acciones correspondientes con las autoridades competentes.

Las autoridades señalan que cada reporte es atendido bajo el principio de proteger la vida y que ninguna denuncia es minimizada.

Sin embargo, durante las labores de búsqueda también se han identificado situaciones en las que la persona reportada como desaparecida no ha sido víctima de un delito.

Uno de los casos mencionados corresponde a adultos que, después de una noche de rumba y consumo de licor, deciden no regresar a sus hogares ni informar a sus familiares dónde se encuentran. Esto puede generar reportes de desaparición que, horas después, son descartados por las autoridades al establecer que la persona se encontraba a salvo.

Autoridades piden corresponsabilidad ciudadana

Detrás de cada reporte existe una familia que puede atravesar momentos de angustia, además de la movilización de equipos especializados, publicaciones en redes sociales y la coordinación de diferentes entidades para intentar localizar a la persona.

Por esta razón, las autoridades hacen un llamado a la corresponsabilidad ciudadana para evitar que comportamientos que puedan generar falsas alarmas movilicen recursos humanos y operativos que también son necesarios para atender casos en los que una persona realmente se encuentre en riesgo.

¿Dónde reportar una persona desaparecida en Bogotá?

La Secretaría Distrital de Seguridad reiteró que no se debe esperar 72 horas para reportar una desaparición. Si existe una sospecha y se desconoce el paradero de una persona, se debe acudir de inmediato a la Línea 123 para activar la respuesta de las autoridades.

A través de AIDE también se brinda orientación a las familias sobre el reporte ante la Fiscalía General de la Nación, mediante la línea telefónica (601) 377 95 95, opción 5, extensión 1137.