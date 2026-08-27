Sorteo Champions League: rivales del Real Madrid, PSG, Barcelona, City, Arsenal y más

Este jueves 26 de agosto se llevó a cabo el sorteo de la fase de Liga de la Champions League, la cual tendrá como defensor al París Saint-Germain, campeón de las dos últimas ediciones. El comienzo del campeonato en su instancia regular será en la semana del 8 al 10 de septiembre.

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¿Cómo se juegan los partidos?

Cada equipo se enfrenta a 8 rivales, con cuatro partidos en calidad de local y cuatro en condición de visitante. En el sorteo, los 36 equipos se dividieron en cuatro bombos, según el nivel de coeficiente UEFA.

Para clasificar a la siguiente ronda (octavos de final), solo lo harán los equipos que terminen en la tabla de posiciones del 1° al 8° lugar. Del 9° al 24° juegan un playoff para encontrar a los otros ocho clubes que jugarán en octavos de final. Del puesto 25° al 36° quedan eliminados.

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Estos son los rivales de los ocho equipos grandes de la Champions

Nueve equipos fueron ubicados en el bolillero 1: Real Madrid, Arsenal, Manchester City, Inter de Milán, Barcelona, Atlético de Madrid, Liverpool, PSG y Bayern Múnich. Los emparejamientos de estos clubes son los siguientes:

Real Madrid: Inter, Arsenal, PSV, Roma, Leipzig, Shakhtar Donetsk, LAS Linz y AEK Atenas.

Manchester City: PSG, Barcelona, Sporting, Porto, Napoli, Leipzig, AEK Atenas, Lens de Francia.

Inter de Milan: Real Madrid, Liverpool, Brujas, Dortmund, Shakhtar Donetsk, Feyenoord, Stuttgart, Slavia Bratislava.

Barcelona: Manchester City, PSG, Aston Villa, Sporting Portugal, Feyenoord, Galatasaray, Como, Sabah Baku

Atlético de Madrid: Bayern Múnich, Liverpool, Manchester United, PSV, Fenerbahce, Bodo Glimt, Viking, Stuttgart.

PSG: Manchester City, Barcelona, Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Slovan Bratislava, Com

Liverpool: Inter de Milán, Atlético de Madrid, Porto, Brujas, Villarreal, Fenerbahce, Lens, LASK Linz.

Arsenal: Real Madrid, Bayern Múnich, Dortmund, Real Betis, Lille, Napoli, Sabah Baku, Slovan Bratislava.

Bayern Múnich: Arsenal, Atlético de Madrid, Manchester United, Real Betis, Bodo Glimt, Lille, Sabah Baku.

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