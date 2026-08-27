Barranquilla vuelve a ser sede de Miss Universe Colombia 2026

Barranquilla será nuevamente escenario de grandes eventos nacionales con el regreso de Miss Universe Colombia a la ciudad. La edición 2026 del certamen reunirá a las candidatas de todo el país, quienes recorrerán diferentes atractivos turísticos y culturales de la capital del Atlántico antes de la elección de la representante colombiana para Miss Universe.

La ciudad fortalece su apuesta por el turismo

La Administración Distrital destacó que la realización del concurso reafirma la capacidad de Barranquilla para recibir eventos de talla nacional e internacional, gracias a su infraestructura, conectividad, oferta hotelera y atractivos turísticos.

El alcalde Alejandro Char señaló que la llegada de las candidatas permitirá mostrar la transformación de la ciudad y sus principales escenarios. “Seguimos atrayendo grandes eventos que reciben visitantes y mueven la economía”, afirmó.

Candidatas vivirán una semana de experiencias en Barranquilla

Desde el 5 hasta el 10 de octubre de 2026, las participantes desarrollarán una agenda que incluirá actividades del certamen, recorridos turísticos, encuentros sociales y experiencias culturales.

Escenarios como el Gran Malecón, el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, Puerto Mocho y la Luna del Río harán parte del recorrido para mostrar los nuevos referentes de la ciudad.

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Evento busca dinamizar la economía local

La Alcaldía resaltó que este tipo de eventos generan impacto en sectores como turismo, hotelería, gastronomía, comercio e industrias creativas. En la edición de 2024 realizada en Barranquilla, más de 17.000 personas visitaron la ciudad en el marco del certamen.

Madelaine Certain, gerente de Proyectos Especiales de la Alcaldía, aseguró que ser nuevamente sede demuestra la confianza en la capacidad de Barranquilla para desarrollar grandes eventos y proyectarse como destino turístico.

La agenda finalizará el 10 de octubre con la elección y coronación de Miss Universe Colombia 2026 en el Salón Jumbo del Country Club. La ganadora representará al país en la edición número 75 de Miss Universe, que se realizará en noviembre de 2026 en San Juan, Puerto Rico.