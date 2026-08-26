Barranquilla se enamora de sí misma: la gente como motor del turismo

En el marco de Barranquilla Global: turismo y ciudad, cumbre internacional realizada en Barranquilla, expertos y gestores culturales analizaron el papel de las comunidades en la construcción de experiencias turísticas y en la generación de oportunidades económicas para quienes habitan los territorios.

Durante el panel “De habitantes a anfitriones, cuando la comunidad se convierte en atractivo turístico”, moderado por Diana Calderón, el gestor cultural y guía turístico, Jhony Insignares, destacó que antes de mostrar la ciudad al mundo es necesario que sus propios habitantes conozcan y valoren su historia.

“Una ciudad no se puede vender ante el mundo sin antes tener por parte del local la valoración de esa historia o ese conocimiento que genera ese sentido de pertenencia, cultura ciudadana”, afirmó.

Insignares explicó que su trabajo con City Lover busca que los barranquilleros recorran y redescubran lugares como el Centro Histórico, San Roque, Barrio Abajo y El Prado. “No hay que esperar que venga alguien de afuera y diga, esto es chévere, esto es bacano, vamos a hacer algo aquí. No, que desde lo local empezamos a sentir el orgullo de la ciudad que habitamos”.

Gustavo Koniszczer, director de FutureBrand en América Latina, coincidió en que el principal activo de una ciudad es su gente. Señaló que, una vez superados aspectos básicos como seguridad e infraestructura, las comunidades deben convertirse en “embajadoras de su propia marca”, viviendo y compartiendo su realidad.

Como ejemplo, mencionó las experiencias que permiten a los visitantes conocer de primera mano las costumbres locales. “Entonces esa experiencia que es lo que me cuenta, que le fascina a visitantes que vienen desde Oceanía, a Europa, a cualquier lugar del mundo”, dijo al referirse a la posibilidad de vivir un asado argentino en una casa particular.

Más allá de El Prado y Barrio Abajo

El empresario y columnista Thierry Ways resaltó que buena parte del atractivo de Barranquilla está en sus elementos intangibles, como “la felicidad, la manera de ser, la forma de ser del barranquillero”. Para él, el reto está en convertir esos elementos en una experiencia que pueda ser compartida con quienes visitan la ciudad.

Ways propuso mirar también hacia barrios menos conocidos, como Bellavista, donde, según explicó, existen “unas casas y unas joyas arquitectónicas escondidas que mucha gente no conoce, que incluso muchos barranquilleros no conocen”.

En el cierre del panel, Insignares planteó que una de las primeras tareas debe ser registrar la memoria de los barrios. “Creo que es importante irnos a los barrios, escuchar a las personas, escuchar sus anécdotas de vida”, sostuvo, al recordar que Barranquilla tiene más de 180 barrios y que cada uno guarda una historia.

La conclusión del encuentro apuntó a que el turismo no debe limitarse a los lugares tradicionalmente reconocidos, sino ampliar la mirada hacia las historias, personajes, tradiciones y comunidades que construyen la identidad de Barranquilla. Como resumió Insignares: “Darle voz a todo el mundo”.