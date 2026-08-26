Sala de lactancia de la E.S.E. Santiago de Tunja fue fortalecida con inversión de $13 millones

El espacio cuenta con nuevos equipos para conservar la leche materna y brindar acompañamiento.

Tunja

La E.S.E. Santiago de Tunja cuenta con una sala de lactancia modernizada y mejor equipada, tras una inversión de $13.142.300 entregada por la Gestora Social del Departamento, Daniela Assis.

Luisa Rodríguez, secretaria de Integración Social del departamento, explicó que esta adecuación hace parte de la estrategia para fortalecer 15 salas de lactancia en diferentes municipios de Boyacá.

“Esto hace parte de las 15 salas de lactancia materna que se están inaugurando durante este mes de la lactancia materna”.

Rodríguez destacó que el espacio no solo está dirigido a las pacientes, sino también a las funcionarias de la institución.

“Es un espacio pensado para las funcionarias que trabajan en la E.S.E. Santiago de Tunja. Ellas también van a poder tener aquí sus bancos de leche y espacios seguros para que puedan ejercer su maternidad con toda la tranquilidad”.

La asesora de Primera Infancia, Natalie Isaac, señaló que la sala tiene una alta demanda y que cerca de 12 personas la utilizan diariamente.

Por su parte, Yamile Romero, coordinadora IAMII y de la Sala de Lactancia, explicó que el servicio funciona de lunes a viernes y es gratuito.

“Lo más importante es que no tiene ningún valor económico para los usuarios. Estamos con personal idóneo y capacitado, al que le gusta lo que hace”.

La nueva dotación incluye una nevera para conservar la leche materna, sillas de masaje y descanso, almohadas para lactantes, material lúdico y elementos para práctica y estimulación.