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26 ago 2026 Actualizado 00:15

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🔴 Cúcuta vs. Alianza EN VIVO HOY: siga acá el partido por la fecha 7 de la Liga colombiana

Comienza una nueva jornada del campeonato nacional.

Comienza la fecha 7 de la Liga colombiana. Cúcuta y Alianza marcan la pauta de esta jornada con el duelo en el General Santander, en el que el conjunto de Norte de Santander busca su segundo triunfo en el certamen, mientras que los valduparenses todavía no saben lo que es ganar en el campeonato.

Cúcuta llega a este encuentro con cinco partidos jugados (1V, 2E, y 2D), para un total de 5 puntos obtenidos, mientras que Alianza apenas ha sumado dos empates y cuenta con dos derrotas en cuatro duelos disputados.

El último partido entre ambos terminó con un empate 1-1. Para encontrar el más reciente triunfo, lo tuvo Alianza en calidad de visita en febrero de 2020, mientras que el último triunfo de Cúcuta fue en abril de 2019.

Siga acá el minuto a minuto del partido Cúcuta vs. Alianza

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