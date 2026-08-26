Una vez más Carlos Amaya traicionó a Gustavo Petro. Esto dice el reporte Coronell

Carlos Amaya queda en el centro de la polémica por votación del CNE tras apoyo de sectores verdes a Cambio Radical

Boyacá

Se siguen conociendo detalles sobre la votación para la elección el 25 de agosto de los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral por parte del Congreso de la República donde los acuerdos de última hora dejaron por fuera al candidato de la Alianza Verde, José Salamanca y a otro del Pacto Histórico en coalición con En Marcha y un sector Verde de Ariel Ávila, para elegir a Guillermo Rivera.

El periodista Daniel Coronell reveló en el espacio 6AM W de Caracol Radio en su reporte Coronell cómo se dio el resultado que permitió que ni José Salamanca ni Guillermo Rivera llegaran al CNE.

“Los partidos de derecha se quedaron con 7 de los 9 magistrados del Consejo Nacional Electoral. Aritméticamente las cuentas daban para que el Pacto Histórico sumado a la centro izquierda tuvieron un magistrado más, es decir, que la distribución fuera 3 para la izquierda y 6 para la derecha”.

Y se hizo una pregunta.

“¿Qué fue lo que pasó? Que el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, se volteó. Su hermano, el senador John Amaya y una parte de la bancada de la Alianza Verde votaron a favor del candidato de Cambio Radical, Gerzel Pérez y en contra de la lista de la izquierda que habría elegido magistrado al exministro Guillermo Rivera”.

Y fue más allá. Daniel Coronell recordó las cuotas burocráticas que según él tenía Carlos Amaya en el Gobierno de Gustavo Petro y la molestia que esta voltereta le causó al expresidente.

“La decisión le cayó como un balde de agua fría al expresidente Gustavo Petro, quién le había dado a Amaya el Ministerio de Trabajo en cabeza de Antonio Sanguino, la gerencia del ICA en cabeza de la boyacense Paula Andrea Cepeda y le ayudó a elegir a Jaime Raúl Salamanca como presidente de la Cámara de Representantes, con lo cual Petro se granjeó la animadversión de quien fuera su aliada Katherine Miranda”.

“Tanto consentimiento burocrático y el día de D Amaya le clavó el puñal y se fue con la derecha cumpliendo con una vieja tradición de estar siempre con el Gobierno, sea quien sea el Gobierno”, terminó diciendo Daniel Coronell en su reporte.

En sus redes sociales los congresistas boyacenses de la Alianza Verde, John Amaya y Jaime Raúl Salamanca se pronunciaron sobre la elección de los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral.

John Amaya, hermano del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya y quién el reporte Coronell califica de traidor, lamentó el resultado.

“Lamentable que el Pacto Histórico haya decidido dejar por fuera de la Plancha al candidato del partido Alianza Verde, José Salamanca, elegido mayoritariamente por nuestra bancada”.

En ese mismo sentido se pronunció el Representante, Jaime Raúl Salamanca.

“Con una plancha independiente logramos el objetivo de tener asiento en el CNE. Hubiésemos querido tener magistrado propio, pero no se pudo. En coalición lo logramos. Felicidades a varios amigos que hoy son magistrados. A defender la democracia. A quienes no lo lograron, mi respeto”.

La Silla Vacía también menciona esta “traición”. “El Pacto Histórico selló la alianza con el sector del verde de Ariel Ávila, que al interior del partido tenía la fuerza minoritaria. Mientras que el bloque verde del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, apoyó la lista de Cambio Radical de Gersel Pérez, y fue decisivo para el triunfo”.

Estos son los nuevos magistrados del CNE

Del partido Libera, Silvio Carrasquilla, del partido Conservador, Juan Carlos Wills, de La U, el exsenador Juan Felipe Lemos y en Cambio Radical, el exrepresentante Gersel Pérez.

Del Pacto Histórico fueron elegidas, Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista, del partido Mira, Plinio Alarcón, Nubia Stella Martínez, por el Centro Democrático y Antonio Parra, por Salvación Nacional.