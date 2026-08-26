Recolectadas 1.200 toneladas de residuos sólidos en Santa Marta

Santa Marta

Con el objetivo de intervenir y recuperar varios puntos críticos de la ciudad, afectados por altas acumulaciones de residuos ordinarios, de construcción, de demolición y de podas, la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta E.S.P., puso en marcha una jornada integral de limpieza y sensibilización ciudadana.

Durante la intervención fueron recolectadas 1.200 toneladas de residuos en diferentes puntos críticos previamente identificados, entre ellos la avenida del Ferrocarril, avenida del Río, calle 22, avenida del Libertador, calle 30, calle 19, calle destapada de Dole, Vía Alterna (sector puente de Bastidas), pared de la Universidad del Magdalena, puente peatonal de Gaira sobre la Troncal del Caribe y la Terminal de Transporte.

Le puede interesar:

Secretaría de Educación del Magdalena atiende posibles irregularidades en títulos docentes

Además de las labores de recolección y limpieza, se desarrollaron jornadas de sensibilización en cada uno de los puntos intervenidos, dirigidas a los residentes y comerciantes de las zonas aledañas. Estas actividades estuvieron orientadas a promover la correcta disposición de los residuos y fortalecer la conciencia ciudadana sobre la importancia de mantener limpios los espacios públicos.