Secretaría de Educación del Magdalena atiende posibles irregularidades en títulos docentes

Magdalena

A través de un comunicado la Gobernación del Magdalena informó que durante 2025, la Secretaría de Salud identificó alertas relacionadas con posibles irregularidades en títulos y adelantó las verificaciones correspondientes, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes más de 15 casos para su respectiva investigación.

Estas actuaciones fueron informadas a la Fiscalía General de la Nación, así como a la Oficina de Control Interno de la Gobernación del Magdalena. Las investigaciones permanecen abiertas y en curso. En su momento, la Fiscalía solicitó mantener la reserva de la información con el propósito de no afectar el desarrollo de las actuaciones.

Los procesos de nombramiento a través del Sistema Maestro se desarrollan de acuerdo con los procedimientos y tiempos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. Una vez surtido el proceso correspondiente, la Secretaría adelanta la verificación de los títulos directamente con las instituciones de educación superior cuando existen elementos que ameritan corroboración. Como resultado de estas actuaciones, la SED ha identificado inconsistencias en documentación presentada y ha puesto los casos correspondientes en conocimiento de las autoridades competentes.

Estafas en nombramientos docentes

Personas inescrupulosas se han hecho pasar por funcionarias o exfuncionarias de la entidad para solicitar hojas de vida y exigir dinero a cambio de supuestos nombramientos en instituciones educativas oficiales del Departamento. Los nombramientos docentes no requieren pagos ni intermediarios y ningún particular puede garantizar una vinculación a cambio de dinero.