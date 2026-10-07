Ideam prevé aumento de lluvias en Santa Marta y Magdalena por paso de onda tropical

Nuevo pronóstico del IDEAM durante el 07 y 08 de Octubre de 2026 en el Caribe, Santa Marta y el Magdalena. Foto del Archivo

El Ideam mantiene el pronóstico de lluvias para Santa Marta y diferentes sectores del departamento del Magdalena, con posibilidad de precipitaciones moderadas y localmente fuertes, especialmente en áreas de la Sierra Nevada.

De acuerdo con el pronóstico del Instituto, las lluvias podrían aumentar este jueves 8 de octubre por el tránsito de una onda tropical, que favorecerá condiciones de mayor inestabilidad atmosférica sobre sectores de la región Caribe.

La previsión se da además en medio de la segunda temporada de más lluvias del año, que alcanza sus mayores registros durante octubre y noviembre. El Ideam advierte que, pese a las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño, pueden presentarse episodios puntuales de lluvias fuertes, tormentas eléctricas, crecientes súbitas y vendavales.

Para Santa Marta y el Magdalena, el llamado es a mantener el monitoreo de las condiciones meteorológicas durante las próximas horas, especialmente en zonas cercanas a ríos, quebradas y áreas de ladera.

El pronóstico puede presentar cambios y será actualizado por el Ideam de acuerdo con la evolución de las condiciones atmosféricas.