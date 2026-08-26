Tropas del Ejército exhiben el material incautado al Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN, tras la operación militar realizada en 2025 en la vereda Las Brisas, municipio de Lourdes, Norte de Santander. Foto COLPRENSA

Caracol Radio conoció documentos que revelan la dimensión actual de las estructuras armadas y delincuenciales que operan en Colombia. En total, 29.869 personas integran estas organizaciones, que mantienen presencia o afectación en buena parte del territorio nacional.

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El primero de los documentos establece que los principales grupos armados organizados tienen 27.367 integrantes, distribuidos en 172 estructuras, con presencia en 646 municipios de 31 departamentos.

El Clan del Golfo es actualmente la organización con mayor número de integrantes: 9.915, distribuidos en 39 subestructuras. De ese total, 3.364 corresponden a hombres en armas y 6.551 a componentes criminales focalizados.

El ELN aparece en segundo lugar con 6.877 integrantes y 69 estructuras. Según el documento, cuenta con 3.442 hombres en armas, 3.189 integrantes de redes de apoyo y 246 integrantes de estructuras urbanas.

Por su parte, la facción de alias ‘Iván Mordisco’ registra 4.176 integrantes y 26 estructuras, mientras que la facción de alias ‘Calarcá’ cuenta con 2.837 integrantes y 17 estructuras.

La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano tiene 2.144 integrantes y nueve estructuras; las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, 594 integrantes; la Segunda Marquetalia, 573; y Comuneros del Sur, 251.

Cerca de 30.000 integrantes conforman grupos armados y delincuenciales en Colombia. Foto representativa Ampliar Cerca de 30.000 integrantes conforman grupos armados y delincuenciales en Colombia. Foto representativa Cerrar

El segundo documento conocido por Caracol Radio pone la lupa sobre los grupos delincuenciales organizados, GDO. En esta categoría aparecen 2.502 integrantes pertenecientes a 20 organizaciones, con afectación en 72 municipios de nueve departamentos.

Entre estas estructuras se encuentran Los Costeños, con 450 integrantes; Los Espartanos, con 262; El Mesa, con 215; Los Shottas, con 210; Los Chatas, con 200; Pachelly, con 194; Los Pepes, con 150; La Terraza, con 145; Los Triana, con 115; Caicedo, con 115; y el Tren de Aragua, con 65, entre otras organizaciones.

El documento también evidencia alianzas y disputas entre estas estructuras delincuenciales, particularmente en Medellín y el Valle de Aburrá, así como conexiones o confrontaciones con organizaciones de mayor capacidad como el Clan del Golfo.

Al sumar las dos caracterizaciones, 27.367 integrantes de los grupos armados y 2.502 pertenecientes a los GDO, la cifra llega a 29.869 personas vinculadas a estas estructuras ilegales en Colombia, en medio del desafío que enfrenta el Gobierno para recuperar el control territorial y contener la expansión de las organizaciones criminales.

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