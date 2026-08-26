Huila fortalece el saneamiento con seis PTAR e inversión superior a $50.000 millones para Huila

Neiva

La infraestructura para el tratamiento de aguas residuales avanza en diferentes municipios del Huila. Seis proyectos buscan fortalecer el saneamiento básico y reducir el impacto ambiental. Las obras se desarrollan en La Plata, Gigante, El Pital, Acevedo y Teruel. La inversión conjunta supera los 50.000 millones de pesos, según Aguas del Huila.

Entre los proyectos de mayor inversión se encuentra la PTAR de La Plata, actualmente en ejecución. La obra contempla recursos superiores a los 24.000 millones de pesos para su desarrollo. En Acevedo también fue formalizado el contrato para construir la planta de tratamiento. Esta iniciativa tendrá una inversión cercana a los 13.000 millones de pesos.

En Teruel se adelantan trabajos para la construcción de la planta destinada al área urbana. Mientras tanto, en El Pital comenzaron las actividades correspondientes a su proyecto de saneamiento. Esta obra representa recursos superiores a los 11.000 millones de pesos para el municipio. También está prevista una nueva PTAR para el centro poblado de El Socorro.

En Gigante continúa la construcción de la planta en el centro poblado de Potrerillos. Las autoridades departamentales esperan entregar progresivamente estas obras antes de diciembre de 2027.El propósito es mejorar las condiciones sanitarias y ambientales de las comunidades beneficiadas. Además, los proyectos buscan generar mejores condiciones de vida para habitantes urbanos y rurales.