Tres capturados y un adolescente aprehendido por presunto hurto en zona rural de Acevedo, Huila

Neiva

Tres personas fueron capturadas y un adolescente fue aprehendido por la Policía Nacional, en medio de un procedimiento adelantado en zona rural del municipio de Acevedo, Huila. Los involucrados estarían relacionados con hechos de hurto registrados en este sector del departamento.

El mayor Cristian Arciniegas, de la policía Huila, expreso que “el operativo se cumplió en la vereda Cantarito, donde uniformados de la estación de Policía encontraron varios elementos que quedaron bajo custodia de las autoridades”.

Entre lo incautado se encuentra un arma de fuego traumática tipo pistola, calibre 9 milímetros, junto con siete cartuchos, tres de ellos modificados. También fue inmovilizada una motocicleta que, de acuerdo con las investigaciones, habría sido utilizada para cometer el hecho delictivo.

Los capturados y el adolescente fueron dejados a disposición de la autoridad competente para adelantar las respectivas actuaciones judiciales por los presuntos delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y hurto, que estarían siendo utilizadas para cometer diferentes delitos en la zona.