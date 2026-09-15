El Doncello convirtió la reconciliación y la memoria en herramientas para construir paz colectiva

Neiva

El municipio de El Doncello, Caquetá, fue escenario del Festival Voces y Colores de Reconciliación, realizado durante la Semana por la Paz. La actividad reunió a jóvenes, víctimas, firmantes de paz y habitantes del municipio en torno al diálogo y la convivencia. Durante dos jornadas se compartieron experiencias relacionadas con la memoria, los derechos humanos, la cultura y el emprendimiento.

La iniciativa permitió escuchar diferentes voces y promover espacios de encuentro para avanzar hacia la reconciliación. La primera jornada se cumplió en la Institución Educativa Marco Fidel Suárez, donde los estudiantes conocieron varias experiencias de memoria. Entre ellas estuvieron la historia del Árbol del Doncel, la ruta Buscadora de la UBPD y el trabajo del Centro Nacional de Memoria Histórica.

También se presentó la Galería de Memoria de la Agenda Territorial Comunitaria y se realizó un foro sobre Derechos Humanos y Memoria. El espacio fue liderado por la Defensoría del Pueblo y permitió el intercambio de conocimientos entre diferentes generaciones. Durante la segunda jornada, el Parque Los Fundadores recibió actividades culturales, artísticas y productivas relacionadas con la construcción de paz.

Luna Sarahay Restrepo, Enlace de Juventudes Municipio de El Doncello, afirmo que “trece emprendimientos de víctimas y firmantes de paz hicieron parte de una muestra comercial que permitió visibilizar sus iniciativas. La programación incluyó presentaciones de danza, teatro de las Mujeres Buscadoras y más de un centenar de mensajes elaborados por estudiantes”.

El encuentro permitió demostrar que personas con experiencias diferentes pueden compartir espacios y trabajar por un futuro común. La actividad fue liderada por la Fundación Red Caquetá Paz, la Alcaldía de El Doncello, Accept International y la Defensoría del Pueblo. También contó con el respaldo de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y la Embajada de Suecia.