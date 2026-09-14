Incendio forestal en Moscovia completa más de 24 horas activo y ya afecta cerca de 12 hectáreas

Neiva

Un incendio forestal de gran magnitud continúa activo en el sector de Moscovia, zona rural de Neiva, donde unidades del Cuerpo de Bomberos trabajan desde el mediodía de ayer para controlar las llamas. Los fuertes vientos han dificultado las labores y favorecido la rápida propagación del fuego en la montaña.

De acuerdo con el reporte preliminar, al menos 12 hectáreas han resultado afectadas en este sector. El incendio se dividió en dos frentes, alcanzando zonas altas y bajas. Los bomberos lograron controlar el fuego en la parte baja, evitando que avanzara hacia sectores más cercanos a la zona urbana de Neiva.

Jennifer Ortiz, de gestión de riesgos, afirmo que “durante el fin de semana también hemos atendido varias emergencias por quemas de basura en sectores como Jardines del Paraíso, La Trinidad y San Martín. De manera paralela, las unidades bomberiles enfrentaron un incendio de gran magnitud en el relleno sanitario, que fue controlado luego de varias horas de trabajo”.

Según el balance entregado por los organismos de emergencia, cerca de 50 hectáreas habrían resultado afectadas por incendios durante el fin de semana en Neiva. Desde mayo hasta la fecha, la cifra acumulada sería de aproximadamente 280 hectáreas, con un incremento considerable en los últimos meses debido a las altas temperaturas y la sequía.