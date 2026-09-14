Indignación en Neiva por ataque a caimán con piedras y palos en la Laguna del Curíbano

Neiva

Un hecho de maltrato animal generó rechazo entre la comunidad de Neiva, luego de conocerse un video en el que un hombre agrede con palos y piedras a un caimán en la Laguna del Curíbano. Las imágenes fueron difundidas a través de las redes sociales y rápidamente generaron indignación entre ciudadanos y defensores de los animales.

Ante esta situación, organizaciones animalistas solicitaron el apoyo de la Policía de Carabineros para tratar de establecer la identidad del hombre que aparece en la grabación. También se busca determinar quién realizó el video, con el propósito de recopilar las pruebas necesarias y establecer si existen responsabilidades por esta conducta.

Para Oscar Páez, animalista, comento que “aún existen en la laguna diferentes especies, entre ellas tortugas, iguanas, peces y otros animales, pese a las dificultades que actualmente enfrenta el ecosistema por la temporada seca. Con lo sucedido, se afectan a los animales, y se ponen en riesgo la conservación de estos espacios naturales”.

Los defensores de los animales señalaron que durante este año se han conocido alrededor de 230 casos de maltrato en Neiva y otros municipios del Huila, principalmente contra animales domésticos y de compañía. El llamado a la ciudadanía es a documentar estos hechos y presentar las respectivas denuncias ante las autoridades.