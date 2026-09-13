Paneleros del Huila, alertan por competencia desleal que amenaza la producción de la región

Los altos costos de la mano de obra y la dificultad para conseguir trabajadores. Foto Relacionada.

Neiva

El sector panelero nacional lanzó una voz de alerta por la comercialización de productos que, según el gremio, estarían siendo elaborados con azúcar, melaza y otros insumos, sin cumplir plenamente las normas sanitarias establecidas para la producción de panela.

La preocupación aumenta por los bajos precios con los que estos productos están llegando al mercado, incluso hasta un 50 por ciento por debajo de los costos reales de producción. Esta situación estaría generando una competencia desleal que afecta directamente a los productores que trabajan bajo condiciones legales y sanitarias.

Luis Carlos Becerra, productor de Isnos, expreso que “advertimos la situación que está llevando a algunos paneleros a cerrar cultivos y trapiches, debido a que la actividad dejó de ser rentable. A esto se suman los altos costos de la mano de obra y la dificultad para conseguir trabajadores tanto para las labores del campo como para los procesos de transformación”.

Los paneleros hicieron un llamado al Gobierno Nacional, Departamental, alcaldías y secretarías de Salud para que se establezca una ruta de control efectiva contra las fábricas clandestinas y los establecimientos que estarían utilizando azúcar y melazas para reducir costos.