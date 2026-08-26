Capturan en El Caguán a presunto cabecilla logístico de estructura armada

lias “Cheo” fue capturado por orden judicial en el corregimiento de El Caguán, Neiva, en el marco del Plan Cazador de la Policía. Foto MENEV

Neiva

En el marco del Plan Cazador, la Policía Metropolitana de Neiva capturó por orden judicial a un hombre conocido como alias “Cheo”, señalado como presunto cabecilla logístico del Frente Iván Díaz, del Bloque Jorge Suárez Briceño.

El procedimiento se realizó en el corregimiento de El Caguán, donde las autoridades hicieron efectiva una orden judicial por los delitos de secuestro simple, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones; y hurto calificado y agravado.

Según la investigación, alias “Cheo” sería el encargado de abastecer de material bélico y logístico a integrantes de esta estructura, con presencia en municipios como Neiva, Algeciras, Hobo y Campoalegre. Además, estaría relacionado con el lanzamiento de artefactos explosivos improvisados contra al menos cinco establecimientos comerciales de Neiva durante este año.

El capturado también registra antecedentes judiciales. En 2012 habría sido detenido por su presunta participación en el secuestro de un comerciante en zona rural de Palermo y, en noviembre de 2023, fue señalado de integrar una red dedicada a la compra y comercialización ilegal de armas y explosivos.

Para las autoridades, esta captura representa un golpe a las estructuras criminales y sus redes de apoyo en el departamento. “Este resultado demuestra que la articulación entre nuestras unidades nos permite golpear de manera contundente las estructuras criminales y sus componentes logísticos”, afirmó el coronel Alex Andrés Muñoz Ausecha, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva.