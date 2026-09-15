Huila mueve fichas en su gabinete y anuncia tres cambios para fortalecer la gestión del departamento

Neiva

El Gobierno Departamental del Huila confirmó tres cambios en su equipo de trabajo, mediante el Decreto 308 de 2026.Camilo Castrillón Quintero asumirá la Secretaría de Gobierno, Seguridad y Asuntos Comunitarios. Felipe Victoria Barragán llegará a la dirección del Departamento Administrativo de Planeación. Mientras tanto, Carlos Rodríguez Mora estará al frente del Instituto Departamental del Deporte, Inderhuila.

Los nuevos funcionarios comenzarán sus labores a partir del 16 de septiembre, según lo establecido en el decreto. El mandatario departamental destacó el compromiso de quienes dejan sus cargos y agradeció la labor desarrollada. También señaló que los ajustes buscan fortalecer la capacidad de gestión y aprovechar el conocimiento del territorio.

Camilo Castrillón Quintero, oriundo de Neiva, es administrador de empresas y cuenta con estudios de posgrado en administración financiera. Tiene experiencia en los sectores público y privado y anteriormente fue director regional del SENA Huila.

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Felipe Victoria Barragán, nacido en Garzón, es economista y especialista en gobierno y gestión pública territorial. Desde 2024 se desempeñaba como director de Inderhuila y ahora tendrá a su cargo la planeación departamental.

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Por su parte, Carlos Rodríguez Mora asumirá la dirección de Inderhuila, entidad que ya ha liderado en dos oportunidades. El funcionario es licenciado en Educación Física y abogado, con amplia formación en administración y gestión deportiva.