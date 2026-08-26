Falla geológica mantiene en riesgo a comunidades y viviendas rurales de Santa María-Huila

Neiva

Una falla geológica que permanece activa desde 2024 mantiene en alerta a las autoridades y habitantes de la vereda El Divino Niño, en Santa María, Huila. El movimiento de tierra ha afectado la vía que comunica con Santa Teresa y otros sectores, dificultando la movilidad de las comunidades y el transporte de productos agrícolas hacia el casco urbano.

La emergencia también ha generado afectaciones en tres fincas, donde igual número de viviendas permanecen en condición de riesgo. Según el reporte de las autoridades, en la zona viven menores de edad y adultos mayores. Además, el deslizamiento ha ocasionado pérdidas en el sector agrícola, entre ellas más de 6.000 árboles de café en producción pertenecientes a los propietarios de los predios afectados.

La alcaldesa Viancy Carolina García, comento que “ante la gravedad de la situación, se adelantan trabajos con maquinaria del municipio y esperamos el apoyo anunciado por la gobernación del Huila, con una oruga y tres volquetas para retirar parte del material acumulado. Estimamos que será necesario remover cerca de 5.000 volquetadas de tierra para reducir el peso del talud y recuperar condiciones de movilidad y seguridad en el sector”.

La preocupación aumenta porque el material podría desplazarse hacia la quebrada El Oso, cuyo cauce atraviesa el casco urbano de Santa María. Por esta razón, se mantiene un monitoreo permanente del terreno y se coordinan acciones con las comunidades y la Unidad para la Gestión del Riesgo. Mientras avanzan las labores, persisten las dificultades para el traslado de estudiantes y habitantes que dependen de esta vía para llegar al municipio.