Ataque con drones a tropas del Ejército dejó un soldado herido en La Plata, Huila

Neiva

Tropas del Batallón Cacique Pigoanza, de la Novena Brigada, llegaron a la vereda San Rafael, zona rural de La Plata, tras una alerta de la comunidad sobre dos artefactos explosivos improvisados con características similares a un cilindro, instalados presuntamente por disidencias el pasado lunes.

Los militares adelantaban labores para neutralizar uno de los explosivos cuando fueron atacados con granadas lanzadas desde drones. Uno de los cilindros fue destruido de manera controlada, mientras el segundo permanece en la vía, en el sector conocido como la Y, entre Gallego y La Argentina.

Durante el ataque, un soldado profesional resultó herido por esquirlas en la espalda. El Ejército informó que las lesiones no revisten gravedad. El uniformado fue atendido en un centro médico de la zona y posteriormente trasladado a la ciudad de Neiva.

El comandante de la Novena Brigada, general César Augusto Suárez, rechazó el ataque y señaló: “tras esta acción criminal se registraron combates contra integrantes del grupo terrorista de la estructura Hernando González Acosta”. Las operaciones continúan en la zona para garantizar la seguridad de la población y las tropas.