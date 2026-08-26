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26 ago 2026 Actualizado 13:48

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Ibagué

Estoy segura que los recursos no se perderán: alcaldesa de Ibagué sobre el materno infantil

La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, sostuvo que se espera que las inquietudes de los concejales sean subsanadas para que el proyecto se presente nuevamente.

Johana Aranda, alcaldesa de Ibagué

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La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, le salió al paso a la polémica que ha generado que el hundimiento el proyecto de acuerdo en el Concejo que buscaba la aprobación de la cesión a título gratuito de un predio ubicado en el sector de la Arboleda Campestre para la construcción del hospital Materno Infantil.

Es normal que los concejales quieran aclarar ciertas dudas, esperamos que todas las inquietudes que surgieron en las mesas se puedan mitigar y que podamos sacarlo adelante, no es empezar a señalar sino corregir lo que toque corregir”, dijo Johana Aranda.

Por otra parte, la alcaldesa sostuvo que se espera que las inquietudes de los concejales sean subsanadas para que el proyecto se presente nuevamente en las sesiones ordinarias en el mes de octubre y sea aprobado.

“El año no se ha cerrado, en el mes de octubre esperamos que se pueda presentar nuevamente el proyecto, que el personero aclare todas las dudas que tenga y es entendible que los concejales se abstengan”, resaltó la mandataria de los ibaguereños.

Además, manifestó que los recursos no los quitará por ahora el Gobierno Nacional porque la vigencia 2026 no ha terminado “Estoy segura de que las buenas relaciones con el gobierno nacional y que se honre la palabra con la ciudad, los recursos no se pierdan”.

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