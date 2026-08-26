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26 ago 2026 Actualizado 14:14

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Capturan a dos personas que estarían vinculadas con los incendios forestales en el Tolima

En departamento hay incendios forestales activos en 11 municipios. Las poblaciones son Coyaima, Venadillo, Coello, San Luis, El Guamo, Carmen de Apicalá, Suárez, Lérida, Armero Guayabal y Melgar.

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El ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó en cuenta de X sobre la situación de los incendios en el Tolima, esto luego del reporte entregado de la Dirección Nacional de Bomberos.

“En la actualidad hay focos activos en 11 municipios: Coyaima, Venadillo, Coello, San Luis, El Guamo, Carmen de Apicalá, Suárez, Lérida, Armero Guayabal y Melgar”, dijo Rodrigo Lara.

Lara insistió que hay indicios de acción criminal detrás de los incendios forestales y confirmó que la Policía capturó a dos personas que presuntamente estarían relacionadas con los incendios forestales en el departamento.

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