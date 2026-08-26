Capturan a dos personas que estarían vinculadas con los incendios forestales en el Tolima

Tolima

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó en cuenta de X sobre la situación de los incendios en el Tolima, esto luego del reporte entregado de la Dirección Nacional de Bomberos.

“En la actualidad hay focos activos en 11 municipios: Coyaima, Venadillo, Coello, San Luis, El Guamo, Carmen de Apicalá, Suárez, Lérida, Armero Guayabal y Melgar”, dijo Rodrigo Lara.

Lara insistió que hay indicios de acción criminal detrás de los incendios forestales y confirmó que la Policía capturó a dos personas que presuntamente estarían relacionadas con los incendios forestales en el departamento.