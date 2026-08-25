44 colegios de Armenia están habilitados para el retorno a las clases tras el terremoto

Armenia

Después de dos semanas de suspensión de clases debido al terremoto que sacudió varias regiones del país, hoy nuevamente los estudiantes retornan a la presencialidad tras las evaluaciones pertinentes en infraestructura.

Precisamente el secretario de Educación de la ciudad, Antonio José Vélez explicó que con base a la visita realizada a los diferentes colegios de la mano con ingenieros y secretaría de infraestructura se puede generar este proceso con total tranquilidad.

“Estamos emitiendo la resolución número 2375, por medio de la cual nosotros como Sistema Educativo adoptamos las medidas transitorias para garantizar algo muy importante en una situación de estas que es el servicio educativo. Eso nos permite que conforme a las visitas técnicas realizadas por la Secretaría de Infraestructura del municipio de Armenia, por los ingenieros del Departamento de Bienes y Suministros, en aras como nosotros tenemos pólizas en cada una de las sedes entonces se asignan unos ingenieros que son los que van a hacer los frentes de obra”, sostuvo.

Enfatizó que desde el primer día de la emergencia la prioridad ha sido la educación y por eso se ha fortalecido el proceso para retornar siendo claro que el panorama es diferentes respecto a ciudades como Cali, Pereira que sufrieron grandes afectaciones en infraestructura educativa.

“44 se encuentran habilitadas sin ningún inconveniente. Y eso nos permite hacer lo que están haciendo en Calarcá. Y es que vamos a poder garantizar la la atención presencial en algunas sedes que van a tener que modificar sus horarios, van a tener que modificar sus jornadas porque en algunas sedes se encontrarán parcialmente habilitadas, pero otras le hemos dado prioridad para ser intervenidas de manera inmediata. Entonces, para garantizar la seguridad de esas que son intervenidas lo mejor es que no haya comunidad educativa y efectivamente sea el momento para hacer un llamado a la solidaridad de los padres, de los acudientes, de los mismos docentes, porque van a ver alterados su día a día que se venía desarrollando hasta el lunes 10 de agosto”, dijo.

Mencionó que es un balance positivo porque ninguna de las sedes que no pueden utilizarse aún están en rojo, es decir, en riesgo que deba generarse una demolición. Aclaró que la situación específica con cerca de 29 sedes educativas es que están en naranja y 14 con habilitación parcial lo que no representa un peligro para estudiantes o docentes.

Enfatizó en que no cerrarán ninguna institución educativa por lo que van a intervenir mientras se generan las adecuaciones correspondientes.

Asimismo, informó que garantizarán el transporte escolar y el programa de alimentación escolar PAE en modalidad industrializada mientras se generan las condiciones de habilitación para el preparado en sitio teniendo en cuenta que durante la contingencia utilizarán estos espacios de restaurante para ubicar algunos salones por lo menos dijo por esta semana de retorno a clases.

Añadió que están dialogando con las entidades del Ministerio Público pertinentes, con la Secretaría de Salud para realizar un retorno flexible en torno a la educación socioemocional y prevención de la salud mental de los niños, niñas y jóvenes.