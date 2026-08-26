Disidencias de las Farc dejan un soldado herido tras ataque con drones en Ataco, Tolima

Tolima

El frente Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc continúa su escalada de violencia contra la Fuerza Pública en el sur del Tolima. Al caer la tarde de este martes 25 de agosto, el grupo al margen de la ley atacó con drones explosivos a soldados de la Sexta Brigada del Ejército Nacional que realizaban labores de patrullaje en el municipio de Ataco.

Según informó la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, el ataque dejó a un soldado herido en una de sus piernas.

“Es demencial y sociópata el comportamiento inhumano y frío de las disidencias Farc, frente Gerónimo Galeano, al hostigar y atacar con drones a nuestros hombres del Ejército en Ataco, mientras se dedican a la protección y vigilancia del municipio, dejando a un soldado herido en la pierna izquierda”, expresó la mandataria.

La gobernadora repudió el ataque debido a las emergencias que afronta simultáneamente el Tolima por cuenta de los incendios forestales, que se mantienen activos en seis municipios del departamento.

“Hoy puede que se sientan victoriosos por ese despreciable ataque, pero continuaremos en los frentes de batalla que sean necesarios contra los incendios y los terroristas, con toda la actitud, la determinación y Dios en el corazón. No nos doblegarán”, expresó Matiz.

El ataque de este martes se suma a otros hechos recientes, como el asesinato de dos policías, también en Ataco; la incineración de un bus de transporte intermunicipal en la vía que comunica a este municipio con Planadas, y la intimidación contra el alcalde de esta última población, Juan Camilo Hueje.

En todos los casos, es señalado el frente Gerónimo Galeano, con una comisión de por lo menos seis hombres que estaría sembrando el caos en el sur del Tolima bajo la facción de alias Iván Mordisco.