El Pacto Histórico no tiene la culpa de los incendios en el Tolima: expresidente Petro

El expresidente Petro respondió al Gobierno de De la Espriella por incendios forestales en Tolima. Foto: suministrada.

Tolima

El expresidente Gustavo Petro se pronunció para desmentir las versiones que, desde su punto de vista, vinculan al Pacto Histórico o al petrismo con los incendios forestales que han consumido más de 27.000 hectáreas en el Tolima.

A través de un video publicado por el representante a la Cámara por el Tolima, Marco Emilio Hincapié, el expresidente Petro respondió a las versiones expuestas por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, que apuntan a la “Primera Línea” y a las disidencias de las Farc como responsables de provocar los incendios.

“El Gobierno nacional y la gobernadora del Tolima le echan la culpa a quienes no la tienen. No son las juventudes, no es el Pacto Histórico, que fue el primer movimiento en salir a apagar los incendios. Es del mismo Gobierno y del mismo proyecto del que proviene la quema de los bosques de Colombia”, aseveró Petro.

El líder natural de la oposición planteó una teoría que relaciona a los israelíes y un supuesto factor distractor del Gobierno de De la Espriella como las causas de los incendios.

“Los israelíes necesitan tierra como en la Patagonia, porque quieren mantener en un estado de ansiedad a la sociedad para que no vaya a la protesta, que es lo que se necesita para salvar las reformas sociales, incluido el sistema de educación pública”, esgrimió.

En palabras de Petro, los incendios supuestamente harían parte de un plan a gran escala para menoscabar la democracia y los derechos humanos en Colombia.

Dato: el pronunciamiento de Petro se produjo tras la reunión que sostuvo con la bancada del Pacto Histórico en Bogotá, durante la noche del lunes 24 de agosto.