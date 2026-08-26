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Ya son 95 muertos y al menos 500 desparecidos por la fuerte riada en Nepal

Sangam Prasain, editor de negocios en The Kathmandu Post, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol para hablar sobre la preocupante situación que se vive en Nepal por la fuerte riada y deslizamientos de tierra que ha dejado varios muertos y cientos de desaparecidos.

Según Prasain, de acuerdo con el último informe entregado por el Gobierno, se recuperaron 95 cuerpos sin vida y aún quedan entre 500 y 2000 personas desaparecidas.

Entre los desaparecidos, al menos 400 son turistas extranjeros.

Medidas anunciadas por el Gobierno de Nepal

El Gobierno de Nepal declaró este miércoles zona de desastre durante tres meses las áreas afectadas por la riada del río Bhote Koshi, que ha dejado al menos 16 muertos y cientos de desaparecidos en el norte del país, cerca de la frontera con el Tíbet (China).

La medida forma parte de un paquete de diez decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros para reforzar las labores de rescate, asistencia y recuperación tras el desastre, según informó la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA).

El Ejecutivo ordenó movilizar helicópteros del Ejército y de empresas privadas para rescatar a heridos y personas atrapadas, trasladarlas a lugares seguros y desplegar todos los recursos necesarios en la zona.

También dispuso atención médica gratuita para los heridos, alojamiento y alimentos para quienes hayan perdido sus viviendas y asistencia económica inmediata para las familias de los fallecidos, de acuerdo con la legislación vigente.