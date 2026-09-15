Capturan a integrantes del Clan del Golfo que se habían fugado de la cárcel en Quibdó

El Ejército y la Policía capturaron en flagrancia a tres presuntos integrantes del Clan del Golfo en el corregimiento de Guayabal, jurisdicción de Quibdó, Chocó, en medio de las acciones adelantadas por las autoridades tras las confrontaciones armadas registradas durante los últimos días en la capital del departamento.

Los capturados serían integrantes de la subestructura Jhon Fredy Orejuela del Clan del Golfo y fueron identificados con los alias de ‘Paisa Loco’, ‘Eulice’ y ‘Chinga’. Los tres fueron detenidos por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Durante el procedimiento de allanamiento, las autoridades incautaron un fusil M-16, dos proveedores, 50 cartuchos calibre 5,56 milímetros y un radio de comunicaciones.

Según el Ejército, el operativo fue resultado de un trabajo de inteligencia y coordinación entre el Gaula Militar Chocó y la Policía Nacional, que permitió recolectar, analizar y verificar información para establecer la ubicación de los presuntos integrantes de esta estructura criminal.

Uno de los detalles que revelaron las autoridades es que dos de los tres capturados se habían fugado de la cárcel La Victoria, ubicada en Quibdó.

De acuerdo con las investigaciones, los detenidos eran considerados objetivos de interés operacional por su presunta participación en la coordinación de actividades criminales y en el manejo de recursos provenientes de las economías ilícitas del Clan del Golfo.