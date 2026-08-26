Crisis total en el Pereira: se quedó sin el Hernán Ramírez Villegas y el plantel entró a paro

¡La crisis es absoluta en el Deportivo Pereira! el club atraviesa un mal momento financiero desde finales de 2024, cuando se produjo una debacle en esta materia y comenzaron a generarse embargos contra la institución. A esta situación se suma la imposibilidad por usar el estadio de la ciudad, el Hernán Ramírez Villegas, en principio del 2026, por retrasos en la remodelación; y para el segundo semestre por fallos en la infraestructura a causa del terremoto del 10 de agosto.

Plantel entró formalmente en cese de actividades

Desde la semana pasada, los jugadores habían anunciado un cese de actividades producto de la falta de pago del salario del mes de julio, de meses anteriores en el área administrativa y de la primera quincena de agosto. Incluso, expresaron que no harían parte de la reanudación del fútbol colombiano luego del terremoto, pero se retrataron con base en la causa de la ciudad de Pereira que se vio ampliamente afectada por la situación.

Tras haber jugado contra Alianza en Valledupar el pasado viernes 21 de agosto (0-0), Acolfutpro (Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales) comunicó que el cese de actividades informado anteriormente, empezó a ser válido desde este martes 25 de agosto. Así lo anunció la agremiación en su cuenta de X:

“El cese, que abarca entrenamientos, concentraciones, desplazamientos y partidos oficiales, responde a la falta de pago del salario de julio de 2026 a la totalidad del plantel profesional, así como los atrasos de más de cuatro quincenas con los trabajadores del área administrativa”, dieron a conocer a manera de contexto del motivo.

No obstante, los jugadores tienen la intención de reanudar actividades en caso de que se cumpla con sus obligaciones. “Los futbolistas reiteran su voluntad de reanudar las actividades una vez se salden las deudas vencidas, se normalice la situación del personal y se brinden garantías claras y por escrito para el cumplimiento de las obligaciones laborales en el futuro”, agregó Acolfutpro.

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La propia agremiación, solicitó a la Superintendencia de Sociedades la liquidación del club ante la causal de la falta de pagos de las obligaciones. “El incumplimiento de estas obligaciones constituye causal de terminación del mismo y 𝐩𝐮𝐞𝐝𝐞 𝐝𝐚𝐫 𝐥𝐮𝐠𝐚𝐫 𝐚 𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐜𝐥𝐚𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐢𝐪𝐮𝐢𝐝𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐣𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥, según lo establece la ley", manifestaron en un comunicado del pasado 24 de agosto.

Pereira, sin el Hernán Ramírez Villegas por lo que queda del 2026

El propio club, compartió un comunicado en el que informó que el Hernán Ramírez Villegas no se podrá utilizar en lo que resta del año, ya que sufrió serias afectaciones por el terremoto del 10 de agosto que deberám ser revisadas y reparadas.

“Hoy recibimos la notificación de la Cordep, entidad que administra el Hernán Ramírez Villegas, que en lo que resta del año 2026 no se puede utilizar el estadio para ningún evento deportivo o cultural, luego de las afectaciones que sufrió el principal escenario de los pereiranos por el terremoto del 10 de agosto”, publicó el equipo.

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“La Alcaldía de Pereira debe adelantar diferentes revisiones y reparaciones por los daños ocasionados pensando en la seguridad de los asistentes a los diferentes encuentros deportivos. Seguiremos trabajando y buscando alternativas para afrontar los compromisos en condición de local, con el objetivo que nuestra gran hinchada pueda apoyar al Grande Matecaña”, añadieron.

Pereira venía jugando en el Estadio Santiago de las Atalayas de Yopal, Cásanare, ante las obras de remodelación que se le estaban realizando al Hernán Ramírez Villegas. El club esperaba usarlo para el segundo semestre, pero ahora deberán optar por ese plan B, aunque primero deberán solucionar los pagos con el plantel para que retomen actividades.

De tal manera, el próximo partido del equipo, pactado para el lunes 31 de agosto ante Deportivo Pasto en calidad de visitante, se encuentra en duda hasta que haya una solución. De no haberla, el partido será aplazado y esto supondría un nuevo problema para la Dimayor en la configuración del calendario de encuentros.