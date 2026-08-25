Nacional vs Cali por la fecha 6 de la Liga Colombiana: Prográmese con el clásico de verdes // Colprensa

En la continuación de la fecha 7 el Deportivo Cali viajará a Medellín para enfentar a un Atlético Nacional que tendrá su primer partido en casa en este segundo semeste de la Liga Colombiana. Ambos equipos se juegan un partido vital por la lucha entre los ochos mejores.

El equipo paisa oficiará por primera vez como local en el arranque de esta Liga - II, el club solo había disputado el partido por las víctimas del terremoto en un duelo benéfico contra Once Caldas el pasado 19 de agosto. Por Copa Colombia el club jugó de local en el Estadio Cincuentenario, por lo que este sería el primer encuentro oficial del semestre.

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Los de Medellín tenían un encuentro por Liga contra Santa Fe el 15 de agosto, pero a causa de la tragedia del terremoto el pasado 10 de agosto, el partido fue aplazado.

Similar presente de ambos equipos

El equipo vallecaucano ha podido sumar dos victorias, un empate y una derrota, ubicandolo parcialmente en la séptima casilla con siete puntos, a seis del líder, su clásico rival, el América. El Azucarero sigue buscando un fútbol regular, tras un buen inicio en su partido anterior contra Inter de Bogotá, se dejó empatar 2-2 antes de los 90′ reglamentarios, perdiendo la ventaja y una oportunidad de oro para escalar posiciones.

Nacional, con un partido menos tiene seis puntos luego de dos victorias y una derrota, igual que su rival. En su más reciente partido venció en el Estadio El Campín a Fortaleza por un marcador de 1-2, a pesar de estar en condición de visitante, el recinto estuvo en su mayoría colmado por hinchas verdolagas.

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Los dos equipos también tendrán que enfrentarse por Copa Colombia el próximo 2 de septiembre nuevamente en el Atanasio Girardot. Este duelo será a partido único debido al terremoto. La sede escogida fue la plaza de Nacional debido a que está mejor ubicado en la tabla de la reclasificación.

La última vez que ambos se enfrentaron fue el 15 de febrero de 2026, en el Estadio Deportivo Cali. Aquella ocasión también fue por la fecha 7 pero del torneo apertura. El local logró quedarse con el compromiso gracias al gol del argentino Juan Dinneno.

Posibles nóminas para el clásico verde

Atlético Nacional: Franco Armani; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Milton Casco; Jorman Campuzano, Juan Zapata, Juan Rengifo; Nicolás Rodríguez, Andrés Sarmiento, Cristian Arango.

D.T.: Lucas González.

Deportivo Cali: Pedro Gallese; Leyser Chaverra, Keiner Sandoval, José Caldera, Fernando Álvarez, Edwin Velasco; Daniel Giraldo, Matías Orozco, Nicolás Benedetti; Eduard Bello y Steven Rodríguez.

D.T.: Rafael Dudamel