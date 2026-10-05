Pedro Sánchez adelanta las elecciones generales al 29 de noviembre

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes la disolución de las Cortes y el adelanto de las elecciones generales al domingo 29 de noviembre.

En una comparecencia en el palacio de la Moncloa, Sánchez ha defendido el trabajo de su Gobierno durante la legislatura y ha llamado a los españoles a decidir si quieren que España se sume a la ola ultraderechista que involuciona y recorta derechos o desean que España siga siendo un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental.

El jefe del Ejecutivo ha reivindicado su labor en una época en la que ha sido necesario afrontar emergencias inéditas y lidiar, ha dicho, con la por oposición que ha conocido nuestra historia democrática y con «élites económicas y sociales muy poderosas».

Ha defendido así las «medidas valientes» aprobadas para reforzar el Estado del bienestar sin sacrificarlo al «altar militar del 5 %» -en referencia a las exigencia de gasto militar de EE.UU en la OTAN- y también para construir «un mundo mejor» frente a «tiranos», «tecno-oligarcas» y «genocidas».

Ha habido «errores», ha admitido, y el Gobierno no ha podido cumplir todo lo que se había propuesto, por lo que decidido convocar elecciones para dotarse de una mayoría más amplia progresista para «doblegar a las élites», conquistar nuevos avances sociales y «seguir transformando» España.

Calendario para las elecciones generales del 29 de noviembre

El anuncio de elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre hecho este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conlleva un calendario de plazos que se inicia este martes con la publicación del decreto correspondiente en el Boletín Oficial del Estado.

Estas son las principales fechas del proceso electoral que se abre a partir de ahora:

Octubre

Día 6 – Publicación del decreto de convocatoria en el BOE– Inicio de solicitud del voto por correo

Día 16- Último día para que los partidos que vayan en coalición lo comuniquen

Día 21- Inicio del plazo de presentación de candidaturas

Día 26- Fin del plazo de presentación de candidaturas

Día 28- Publicación en el BOE de las candidaturas presentadas

Día 30- Fecha límite para que las Juntas Electorales competentes comuniquen posibles irregularidades sobre candidaturas

Noviembre

Día 2- Proclamación de candidatos por las juntas electorales

Día 3- Publicación en el BOE de las candidaturas proclamadas

Día 5- Fin de plazo de presentación de recursos sobre proclamación de candidaturas ante el juzgado de lo contencioso-administrativo

Día 7- Fecha límite de resoluciones judiciales ante los recursos presentados sobre proclamación de candidaturas

Día 9- Fecha límite para presentar recurso ante el Tribunal Constitucional sobre candidaturas

Día 12- Último día para que el Tribunal Constitucional decida sobre los recursos presentados en relación con las candidaturas

Día 13- A las 00:00 inicio de la campaña electoral

Día 19- Último día para solicitar el voto por correo

Día 23- Último día para publicación de encuestas electorales

Día 25- Último día para votar por correo

Día 27- A las 24:00 horas fin de la campaña electoral

Día 28- Jornada de reflexión

Día 29- Jornada electoral

Diciembre