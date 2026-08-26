Cayó banda que robaba combustible a Ecopetrol para financiar al Clan del Golfo en Antioquia

Capturan a 10 personas por el robo de hidrocarburos a Ecopetrol en Antioquia. Foto: Policía Meval.

Antioquia

Una estructura criminal dedicada al hurto de combustible de Ecopetrol en Antioquia fue desarticulada en el operativo ‘Freya’, articulado por la Policía Nacional, a través de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

El procedimiento de las autoridades permitió la captura de 10 personas por orden judicial, señaladas de los delitos de apoderamiento de hidrocarburos, receptación de hidrocarburos, concierto para delinquir y daño a la infraestructura energética y petrolera.

De acuerdo con la investigación, la organización criminal habría operado durante aproximadamente dos años, instalando válvulas clandestinas sobre el poliducto Sebastopol–Medellín para extraer combustibles derivados del petróleo. Posteriormente, los hidrocarburos eran almacenados y transportados ilegalmente para ser comercializados y utilizados en estaciones de servicio irregulares y actividades de minería ilegal.

“De acuerdo a las investigaciones, evidenció que esta estructura criminal acondicionaba los puntos de extracción de lugares de difícil acceso sobre el poleducto Sebastopol Medellín, donde ocultaban las válvulas mediante técnicas de camuflaje que dificultaban las labores de inspección y detección por parte de las autoridades”, señaló el teniente coronel Mario Andrés Díaz Duran, jefe de Control al Apoderamiento de Hidrocarburos.

La estructura criminal habría ocasionado pérdidas superiores a $8.000 millones a la infraestructura de Ecopetrol. Además, las autoridades establecieron que parte de las ganancias obtenidas por esta actividad ilícita terminaba fortaleciendo las finanzas de estructuras armadas ilegales.

Según la Policía, cerca del 20 % de las ganancias de la organización era destinado a la subestructura Pacificadores de Samaná del Clan del Golfo. El combustible hurtado también era utilizado para abastecer actividades relacionadas con la minería ilegal.

Detalles del operativo

Las autoridades realizaron 10 diligencias de registro y allanamiento en Medellín, Bello, San Luis y San Roque. Durante los procedimientos fueron incautados cinco teléfonos celulares, que serán sometidos a análisis como parte del proceso investigativo.

Con la operación ‘Freya’, las autoridades señalaron que buscan afectar las finanzas de esta estructura criminal y reducir el riesgo para la infraestructura energética y petrolera del país, así como impedir que los hidrocarburos obtenidos ilegalmente continúen alimentando otras economías ilícitas en Antioquia.