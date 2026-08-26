Más de mil familias de la comuna 13 contarán por primera vez con servicio de agua potable

Medellín

Un total de 1.500 familias del sector Altos de La Virgen, ubicado en el corregimiento San Cristóbal y colindante con la comuna 13-San Javier, accederán al servicio formal de acueducto y alcantarillado. La intervención forma parte del programa Unidos por el Agua, liderado por la Alcaldía de Medellín y EPM para reducir brechas de acceso a los servicios públicos en la ciudad.

De las familias beneficiadas, 700 contarán por primera vez con el servicio de manera formal, mientras que 800 recibirán conexiones domiciliarias y obras complementarias para optimizar el suministro. La ejecución del proyecto en la zona requirió una inversión total de $10.000 millones.

Detalles técnicos e impacto en la comunidad

Para materializar esta infraestructura fue necesaria la construcción de 6,5 kilómetros de redes de acueducto y 3,7 kilómetros de alcantarillado. Las obras contaron con la coordinación de dependencias distritales, entidades aliadas y organizaciones comunitarias de la zona.

Gloria Patricia Gómez, habitante del sector, señaló que la intervención acaba con constantes desabastecimientos que obligaban a los vecinos a recolectar agua en horas de la madrugada. Por su parte, el secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez Correa, destacó que el proyecto busca brindar soluciones definitivas a comunidades históricamente desatendidas.

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Alcance de la estrategia “Unidos por el Agua”

La iniciativa está enmarcada en el Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere 2024-2027 y tiene como objetivo garantizar acueducto y alcantarillado a hogares de estratos 1, 2 y 3. A la fecha, la estrategia reporta más de 20.000 familias beneficiadas en distintos sectores de la capital antioqueña.

La meta global contempla alcanzar 50.000 hogares en 38 sectores priorizados. La cobertura incluye intervenciones en los corregimientos de San Sebastián de Palmitas, San Antonio de Prado, San Cristóbal, Santa Elena y Altavista, así como en 10 comunas del municipio.